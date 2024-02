Operaia rimane intrappolata in un macchinario: ha perso il braccio straziato Una donna di 35 anni ha perso la funzionalità del braccio perché è rimasta incastrata in un macchinario industriale durante il proprio turno di lavoro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una donna di 35 anni ha perso la funzionalità di un braccio, che le è stato straziato da un'impastatrice industriale: l'infortunio sul lavoro si è verificato nel pomeriggio di ieri, lunedì 12 febbraio, a Castenedolo che si trova in provincia di Brescia. La 35enne è una dipendente dell'azienda Temakrom che ha sede in Via Artigiani.

L'operaia è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico

L'incidente è avvenuto poco prima delle 16. La sala operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato i medici e i paramedici del 118 a bordo di un'automedica e un'ambulanza. È decollato anche un elicottero da Brescia. È stata trasferita d'urgenza all'ospedale san Gerardo di Monza dove è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico.

Ha perso la funzionalità dell'arto: lesioni troppo gravi

Purtroppo le lesioni erano gravissime e ha perso la funzionalità dell'arto. L'operaia non è in pericolo di vita, ma la sua prognosi resta riservata. Nel frattempo, mentre i medici cercavano di salvarle il braccio, sul luogo di lavoro sono intervenuti anche i tecnici dell'Agenzia di tutela della salute e i carabinieri della stazione locale che hanno svolto tutti i rilievi necessario.

Leggi anche Trafitto al petto da un trapano, gravissimo operaio di 25 anni

Per il momento si sa solo che la donna è rimasta intrappolata nel macchinario in funzione forse mentre si era avvicinata per un controllo sui materiali in lavorazione. L'azienda si occupa di produzione di materiali plastici.

Le forze dell'ordine dovranno verificare che siano state rispettate tutte le norme in termini di sicurezza. Nelle prossime ore quindi si potrà avere un quadro più preciso dell'intera vicenda.