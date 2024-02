Occhiali da sole e teli mare: così Regione Lombardia ha speso quasi 700mila euro per i gadget brandizzati Sono costati quasi 700mila euro gli oltre 74mila gadget che Regione Lombardia distribuirà nei suoi prossimi eventi. Tra questi ci sono anche impermeabili e felpe, tutto brandizzato.” Mi chiedo chi abbia verificato che questi oggetti siano stati acquistati al miglior prezzo”, ha dichiarato il consigliere regionale del Pd Pietro Bussolati a Fanpage.it. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

Regione Lombardia a fine anno ha ordinato 74.200 gadget brandizzati: agende, borracce, ma anche teli mare e occhiali da sole che saranno distribuiti come omaggio nei vari eventi. Il preventivo è datato 30 ottobre 2023 e fissa il prezzo di questa mossa di comunicazione e marketing vicina ai 700mila euro. A scoprirlo è stato Pietro Bussolati, consigliere regionale per il Pd che ha presentato ad Aria (l’Azienda regionale per l’innovazione e gli acquisti) una richiesta di accesso agli atti ottenendo, così, i dettagli di questa spesa. Secondo la maggioranza al Pirellone la distribuzione di materiale brandizzato è un modo per promuovere il marchio "Lombardia" usando fondi destinati al Turismo, ma l'opposizione sostiene che in un periodo storico in cui vengono fatti tagli a settori nevralgici (per esempio sanità, trasporti e assistenza) "Fontana pensa bene di spendere i soldi dei lombardi in inutili gadget".

La lista dei gadget ordinati da Regione Lombardia

Il preventivo in questione prevede la realizzazione di 14 tipi di gadget diversi ai quali viene impresso il marchio "Lombardia". Come si può leggere tra le varie voci di spesa, solo per l'illustrazione e la stampa di questi 74.200 oggetti il costo è di 44.206,70 euro (IVA inclusa).

Com'è facile intuire, la maggior parte dei fondi è destinata a coprire le spese per l'acquisto dei vari gadget. Ecco allora di che si sta parlando: l'ordine comprende 12mila tazze che saranno pagate 4,25 euro l'una (costo complessivo 62.200 euro con IVA), altre 12mila magliette tipo Polo (7,50 euro l'una, 109.800 euro in totale) e ulteriori 12mila agende (3,45 euro, 50.508 euro in totale).

Le voci più curiose sono quelle relative all'acquisto di 5mila teli mare (da 4,50 euro l'uno, 27.450 euro in totale) e dei 5mila occhiali da sole (5,50 euro l'uno, 33.550 euro in totale) da utilizzare al lago d'estate. E se dovesse piovere, niente paura: ci sono 1.200 impermeabili che a Regione Lombardia costano 26 euro ciascuno (38.064 euro in totale), 4mila ombrelli (6,80 euro l'uno, 33.184 euro in totale) e anche 5mila cappellini (5,50 euro l'uno, 33.550 euro).

Non mancano i classici oggetti distribuiti agli eventi ufficiali, come i collarini da collo (5mila costati 1,70 euro l'uno, quindi 10.370 euro), le chiavette USB (500 da 7,50 euro l'una, per 4.575 euro in totale), le borracce (3mila pagate 3,85 euro ciascuna, 14.091 euro) e le borse (5mila, da 4,85 euro l'una per 29.585 euro in tutto). Infine, chiude la lista di souvenir marcati "Lombardia" le felpe: 4.500 che costano 20,50 euro l'una per una spesa complessiva di 112.545 euro.

"Chi andrà in spiaggia sfoggiando un telo mare con il logo ‘Regione Lombardia'?"

A tutte queste spese, vanno aggiunte quelle che andranno a coprire i costi di gestione, logistica, trasporto e tutto ciò che diventa necessario quando si acquistano più di 74mila gadget. Infine, il costo totale è di 677.501,65 euro (IVA inclusa). "In un periodo storico come questo", scrive Bussolati su Facebook, "da chi governa ci si aspetta ancora più accortezza" che poi a Fanpage.it afferma: "Mi chiedo chi andrà in spiaggia sfoggiando uno dei 5mila teli mare con il logo di Regione Lombardia o chi vorrà sfoggiare una delle 12mila magliette griffate allo stesso modo?".

Secondo l'opposizione, infatti, destinare queste centinaia di migliaia di euro per una campagna di marketing e comunicazione della Regione è abbastanza discutibile, "soprattutto quando contemporaneamente vengono tagliate risorse su settori molto sensibili, e penso ai contributi per le persone con disabilità grave o gravissima fatti dalla Giunta Fontana a fine dicembre scorso", conclude il consigliere dem: "Mi chiedo chi abbia verificato che questi gadget siano stati acquistati al miglior prezzo".