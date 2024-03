Nuove assunzioni da Trenord: i requisiti, come inviare la domanda e le posizioni aperte Trenord, la società che opera nel trasporto ferroviario in Lombardia, ha alcune posizioni di lavoro aperte per la candidatura spontanea. Si tratta di sei mansioni per le quali è possibile inviare il proprio curriculum attraverso la pagina ‘lavora con noi’. Tra queste anche project manager sviluppo sistemi di vendita e addetto alla pianificazione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

Trenord ha alcune posizioni di lavoro aperte per la candidatura spontanea. La società con responsabilità limitata costituita da Trenitalia e da Fnm spa per operare nel settore del trasporto ferroviario passeggeri della regione Lombardia ha pubblicato sul suo sito ufficiale, nella sezione ‘lavora con noi', sei mansioni per le quali si può fare domanda già oggi. Si tratta di: addetto alle procedure di manutenzione, addetto a controllo e reportistica pulizie rotabili e ambienti, addetto alla pianificazione, project manager sviluppo sistemi di vendita, operatori e tecnici manutenzioni rotabili e manutentori ferroviari. La selezione avviene tramite il consulto dei curriculum inseriti online.

Quali sono le posizioni di lavoro aperte

Le posizioni di lavoro attualmente aperte in Trenord sono sei. C'è l'addetto alle procedure di manutenzione. Si tratta di una figura professionale che si occuperà dell'efficientamento e monitoraggio dei processi di manutenzione. In particolare, svolgerà attività di preparazione documentazione del Sistema Gestione Integrato, di analisi documenti, registrazioni e SW previsti dal Sistema Gestione Integrato e analisi dei processi di manutenzione. Sono aperte le candidature anche per il posto di addetto a controllo e reportistica pulizie rotabili e ambienti, ovvero la figura che si occuperà di programmazione, controllo e analisi delle attività di pulizia di treni e ambienti.

Dopodiché Trenord cerca un addetto pianificazione che dovrà occuparsi della pianificazione del programma settimanale, della ripianificazione e organizzazione delle attività manutentive su criticità specifiche, della verifica degli effettivi ingressi, predisposizione richiesta manovre, verifica rispetto tempi di attraversamento, predisposizione postazioni di lavoro, definizione priorità di lavorazione, yenuta sotto controllo della disponibilità sulle 24 ore e reportistica di funzione. È aperta la candidatura per project manager sviluppo sistemi di vendita, che avrà la responsabilità di presidiare i progetti di sviluppo dei sistemi di vendita e contribuire alle azioni di miglioramento. Come scrive Trenord, la persona scelta lavorerà su progettualità complesse con team misti offrendo il proprio supporto tra stakeholder e clienti interni ed esterni, si occuperò della realizzazione di soluzioni di Digital Trasformation e Customer oriented in logica omnichannel e, tra le altre cose, delle analisi economiche e qualitative.

Infine, si cercano anche operatori e tecnici manutenzioni rotabili e manutentori ferroviari. I primi sono coloro che svolgono attività di installazione, manutenzione, verifica sugli impianti e sulle strutture, sulle apparecchiature, sul materiale rotabile. Per questo motivo saranno richieste lavorazioni in quota e lavorazioni sottocassa. I secondi, invece, svolgono attività pratico-operative di manutenzione, smontaggio, installazione e verifica sugli impianti e sulle apparecchiature che compongono il materiale rotabile. In questo caso, possono essere previste attività a bordo del veicolo, in quota e lavorazioni nel sottocassa.

I requisiti e i titoli di studio necessari

L'aspirante addetto alle procedure di manutenzione deve essere perito tecnico (meccanica, elettronica, elettrotecnica) neo diplomato, deve conoscere il disegno e gli schemi tecnici, oltre che gli strumenti di misura e il pacchetto Office. Infine, deve avere capacità di progettazione dei flussi logici, buona conoscenza della lingua inglese e patente B. L'addetto controllo e reportistica pulizie rotabili e ambienti, invece, deve avere un diploma di istruzione secondaria superiore, conoscenza della lingua italiana a livello madrelingua e conoscenza avanzata di Excel. È preferibile che abbia conoscenza dell'applicativo Sap ed esperienza in ruoli analoghi. Deve garantire la disponibilità a muoversi sul territorio e a eventuali trasferte, e deve essere automunito.

Per l'addetto alla pianificazione è richiesto un diploma di istruzione secondaria o la laurea, una buona padronanza dei principali sistemi informatici e, preferibilmente, del gestionale Sap. Deve essere automunito, avere esperienza pregressa in ambito logistico o in attività similari, propensione al lavoro di squadra e al problem solving, capacità organizzative, logiche e gestionali e disponibilità a lavorare su turni anche festivi e notturni. Il project manager sviluppo sistemi di vendita, invece, deve essere laureato in Discipline Economiche, Marketing o affini, un'esperienza di 3/5 anni in progettazione, realizzazione e adozione di soluzioni di trasformazione digitale, ottime competenze analitiche e conoscenza del pacchetto Office.

Per quanto riguarda gli operatori e tecnici manutenzioni rotabili, è richiesto il diploma di istruzione secondaria superiore in ambito Tecnico (indirizzo meccanica, meccatronica, elettronica, elettrotecnica, trasporti o qualifica professionale). Deve avere conoscenza della lingua italiana a livello madrelingua o livello B2, Buona manualità e conoscenze dei principi del proprio ambito lavorativo, elettrico o meccanico, padronanza del pacchetto Office, idoneità al lavoro in quota, a lavori manuali e a mansioni di sicurezza. Inoltre, deve garantire disponibilità a muoversi sul territorio presso i diversi centri di manutenzione (quindi automunito) e a lavorare su turni anche festivi e notturni.

I manutentori ferroviari, in aggiunta ai requisiti richiesti per gli operatori e tecnici manutenzioni rotabili, devono avere conoscenza base della lingua inglese ed esperienza almeno di 2 anni su macchine a controllo numerico (CNC), macchine utensili o come operai tornitori metalmeccanici. È preferibile che abbiano conoscenza dei processi di troubleshooting, analisi del guasto e problem solving e abilitazioni a organi di sicurezza degli impianti ferroviari e in ambito Sicurezza.

Come candidarsi e dove inviare la domanda

La persona che è interessata a proporsi come candidato per una di queste posizioni lavorative deve procedere con la compilazione del form on line presente nella pagina ‘lavora con noi' di Trenord. Solo dopo aver inviato il curriculum potrà iniziare l’iter selettivo.

Da quel momento, per 24 mesi i dati del candidato saranno disponibili a ogni nuova esigenza di personale. I potenziali candidati sono invitati a specificare con particolare attenzione le mansioni per cui intende fare domanda.

Dove si trova il luogo di lavoro

Quasi tutte le posizioni aperte in questo momento da Trenord hanno sede di lavoro a Milano-Rho Fiera. Ovviamente, per operatori e tecnici manutenzioni rotabili e manutentori ferroviari non è previsto un luogo specifico, poiché saranno chiamati a intervenire di volta in volta dove ci sarà bisogno. L'unica figura che opererà lontana da Rho Fiera è quella di project manager sviluppo sistemi di vendita, che sarà indirizzato a Milano Cadorna.