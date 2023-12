“Non vedo mia figlia da 9 anni, è sparita con la madre”: la storia di Andrea Andrea P. non vede sua figlia da nove anni, da quando la piccola aveva tre anni: la madre, che è stata condannata per sottrazione di minore, è scappata con lei. Nessuno ha più sue notizie.

Andrea P. vive a Milano e gestisce un locale a Sesto San Giovanni. L'uomo non vede la figlia da nove anni. Ieri sera, durante la trasmissione Chi l'ha visto in onda su Rai Tre, ha ripercorso l'intera vicenda. Ha infatti raccontato che dopo aver conosciuto la mamma della bimba, aveva deciso di interrompere la relazione. Carlotta gli ha rivelato di essere incinta: "Non mi sono tirato indietro. Mia figlia nasce il 21 luglio 2011", racconta Andrea.

Le minacce della donna

Dopo pochi mesi, tra i due iniziano le discussioni. Fin quando l'uomo non decide di lasciarla. La donna, allora, ha iniziato a minacciarlo di portargli via la figlia. In alcuni audio ha detto: "Tanto non mi troverai mai. Io sono molto più intelligente di te, parlo cinque lingue, mi mimetizzo e nessuno mi scopre più". E ancora: "È sicuro che non vedrai più la bambina".

"Io la porto dove non ci troverai mai, brutto schifoso cog… e puoi pure denunciarmi, anche se mi denunci in questo istante, denunciami ai carabinieri, non possono un ca.. perché finché il giudice non si è dichiarato, io ho l'affido esclusivo, perché tu te ne sei andato da casa.. E noi non siamo sposati, quindi fai quello che vuoi ma non puoi fare un ca.. hai capito? e ti ci sei messo con le tue mani".

La figlia adesso ha 12 anni

Qualche settimana dopo questa conversazione, la donna scompare per la prima volta. Viene ritrovata tra Parma e Bologna, ospite di un amico di famiglia. Andrea inizia a vedere la figlia in audizione protetta e con la presenza degli assistenti sociali. Nel 2014, Carlotta sparisce definitivamente con la figlia che oggi ha 12 anni.

"Io mia figlia non la vedo da luglio 2014. L'ho vista l'ultima volta al primo e unico incontro che ho avuto durante una visita protetta con gli assistenti sociali. Al termine di questi 45 minuti, uscì dalla stanza insieme alla mamma e lì è l'ultima volta che l'ho vista. Aveva tre anni. Adesso ne ha 12".

La Procura di Milano ha avviato le indagini. La donna, che non si è mai presentata ad alcuna udienza, è stata condannata per sottrazione di minore e calunnia. Ha, infatti, anche accusato Andrea di maltrattamenti: l'uomo è stato assolto e ha denunciato a sua volta. Il tribunale l'ha così condannata.

Andrea spera ancora di poter trovare sua figlia: "Non so dov'è. Non so con chi è. Non so che faccia ha. Non ha mai avuto una cura presso un ospedale. Non è iscritta a scuola. è come se fosse diventata un fantasma".