Non solo cioccolata, orologi e neutralità: la Svizzera sbarca a Milano per promuovere le sue eccellenze Sarà ufficialmente inaugurata domani la House of Switzerland, piattaforma temporanea di networking e comunicazione presso la Casa degli Artisti di Milano.

Sarà ufficialmente inaugurata domani, venerdì 29 aprile, la House of Switzerland, piattaforma temporanea di networking e comunicazione della nazione rossocrociata che ha affittato gli spazi della Casa degli Artisti, a pochi metri da corso Garibaldi a Milano, fino al prossimo 12 giugno. Con l'occupazione della struttura recentemente ristrutturata, la Svizzera punta a promuovere le sue eccellenze.

Per farlo, verranno organizzati oltre trenta eventi tematici ed esposizioni temporanee che si distribuiranno nei 1.250 metri quadri della Casa degli Artisti. Da tavole rotonde a proiezioni di film, workshop e appuntamenti di networking: i temi principali saranno quello dell'innovazione, della sostenibilità, dell'arte e della cultura. Come spiegato dall'Ambasciatore svizzero Nicolas Bideau, "l’immagine della Svizzera all’estero è in generale positiva, ma spesso intrisa di facili stereotipi legati alla fama mondiale della nostra cioccolata, dei nostri formaggi o delle nostre meravigliose montagne. Poco ancora si sa invece della forza innovatrice e dell’importanza della Svizzera nei settori della scienza e della tecnologia".

A fargli eco è il Console generale di Svizzera a Milano, Sabrina Dellafior, che sottolinea come "in questo momento di ripartenza ci è sembrato opportuno raccontare il dinamismo, la creatività e l’inventiva di una Svizzera innovativa e sostenibile, in parte ancora sconosciuta". Per avvicinare ulteriormente la nazione ai cittadini, il bistrot allestito all'interno della Casa degli Artisti servirà menù degustazione dalle forti contaminazioni che arrivano da oltralpe, cucinando piatti arricchiti con erbe selvatiche, aromatiche e medicinali, alle volte in versione fusion con la gastronomia milanese.