Non si apre la tuta alare e si schianta contro una parete: muore un uomo Un uomo è morto nel Lecchese dopo che si è lanciato con la tuta alare: l'uomo si sarebbe schiantato contro la parete del Forcellino, nel territorio di Abbadia Lariana.

A cura di Giorgia Venturini

Un uomo è morto nel Lecchese dopo che si è lanciato con la tuta alare. Tutto sarebbe accaduto in pochi secondo attorno alle 11 quando è arrivata una chiamata ad Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) da parte di un testimone. Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto, l'uomo si sarebbe schiantato contro la parete del Forcellino, nel territorio di Abbadia Lariana. Ora si sta cercando di ricostruire cosa sia successo: dalla prima ipotesa non si sarebbe aperta la vela della tuta alare provocando la caduta da 200/300 metri di altezza.

In una nota Areu spiega che dopo ulteriore riscontro, "per dinamica evento si conferma la non apertura della vela. Al momento non noto se si tratta effettivamente della vela di emergenza di una tuta alare o se vela da discesa da paracadutismo classico".