È uscito da casa con il suo cane e da allora non ha fatto più ritorno. Ora tutta Niardo, paese in provincia di Brescia, sta cercando il 53enne Riccardo Girelli. Di lui non si sa più nulla da ieri domenica 7 febbraio quando nel pomeriggio è andato con il suo cane a fare una passeggiata, come era sua abitudine fare tutti i giorni. A chiare le forze dell'ordine sono state la moglie e la figlia che non lo hanno più visto tornare appena si è fatto buio. Le forze dell'ordine, dopo un primo sopralluogo, hanno ritrovato il cane in una stalla, mentre di Girelli ancora nessuna traccia. A coordinare le ricerche è il soccorso alpino e la protezione civile del paese il cui campo base è stato allestito nella sede degli alpini.

Riprese all'alba le ricerche

Le ricerche si sono interrotte nella notte tra domenica per poi riprendere dalle prime ore dell'alba di lunedì 8 febbraio. I soccorsi stanno seguendo la pista ciclopedonale che sale verso Cerveno o Losine: proprio da queste zone infatti sarebbe stato ritrovato il cane. I volontari stanno concentrando però le loro ricerche anche su altre parti della territorio.

L'appello del Comune di Braone

Intanto l'appello è stato anche lanciato dal Comune di Braone, paese di cui l'uomo è originario, tramite un post Facebook: "Intorno alle 21.30 di ieri sera è stato lanciato l'appello per la ricerca di Riccardo Girelli, che sembra essersi recato oggi pomeriggio lungo la ciclabile verso Cerveno e Losine senza fare ritorno a casa. Sembra appunto che l'ultima volta il suo cellulare si sia agganciato tra Cerveno e Losine. Purtroppo non possiamo dare molte informazioni, difficile avere certezze nelle prime ore di comprensibile agitazione ed apprensione, sarebbe controproducente diffondere notizie infondate". E ancora: "Come vedete dal post del Soccorso Alpino e Speleologico Lombardia le ricerche sono in corso.Se qualcuno avesse incontrato Riccardo e potesse aiutare con informazioni utili può contattare le forze dell'ordine. Ringraziamo tutti coloro lo faranno. Restiamo in attesa di aggiornamenti e vi faremo sapere.Grazie a quanti già sono al lavoro per cercarlo".