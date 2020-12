in foto: L’aeroporto di Malpensa innevato (Fonte: Vola Malpensa – Milano Mxp)

Ancora neve in Lombardia. Dopo i primi fiocchi della stagione che hanno imbiancato la città di Milano anche l'hinterland e diverse province lombarde, già delle prime ore del mattino di oggi, si sono svegliate con i primi fiocchi bianchi. L'aeroporto di Malpensa, in provincia di Varese, ha offerto uno spettacolo decisamente caratteristico: le sue piste e gli aerei in sosta sono state totalmente imbiancati dalla prima neve di stagione, che non ha però intaccato l'operatività dello scalo, comunque ridotta causa Covid.

in foto: Un’altra foto dell’aeroporto di Malpensa innevato (Fonte: Vola Malpensa – Milano Mxp)

Neve a Varese e Monza, pioggia a Milano

La neve, caduta sia sulla provincia di Varese che in quella di Monza e Brianza, continuerà a farlo anche nel pomeriggio di oggi, venerdì 4 dicembre. A Milano città, che martedì si era svegliata innevata, in mattinata è caduta solo una leggera pioggia. La neve, che si è concentrata nell'hinterland, ha sicuramente offerto paesaggi unici, ma anche provocato qualche disagio agli automobilisti. Disagi che potranno essere registrati anche nei prossimi giorni. Possibili nevicate infatti proseguiranno – secondo il bollettino di Arpa Lombardia – per tutto il fine settimana a causa di una forte depressione che arriva dal Nord Europa.

Le previsioni per il Ponte di Sant'Ambrogio

Anche per il Ponte di Sant'Ambrogio e dell'Immacolata sarà previsto maltempo. Nella città di Milano il 7 e 8 dicembre ci saranno densi annuvolamenti che potranno portare a delle precipitazioni. Non si esclude però che questi possano trasformarsi ancora una volta in neve con raffiche di vento fino a 20 chilometri orari. Nel giorno dell'Immacolata però i venti potrebbero portare via alcune nuvole lasciando spazio al sole che però potrebbe tornare a essere coperto nelle prime ore del pomeriggio.