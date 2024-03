Nasconde chili di eroina in auto accanto a un seggiolino per bambini: altra droga trovata in cantina Un uomo di 39 anni è stato arrestato perché trovato in possesso di sette chili in auto che nascondeva di fianco a un seggiolino per bambini: gli agenti hanno perquisito anche una cantina in sua possesso e qui hanno trovato altra droga. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

Foto di repertorio

Un pusher è stato arrestato mentre era nel pieno degli affari. Lo hanno notato gli agenti della Squadra mobile che si sono insospettiti vedendo l'uomo, un 39enne, ricevere continuamente chiamate che poi interrompeva pochi secondi dopo. Tutto mentre era nei paraggi di un suv con la portiera aperte. Così i poliziotti si sono avvicinati e hanno trovato l'uomo che nascondeva sul suo mezzo dieci panetti di eroina per un peso di sette chili e sette etti. La droga era accanto a un seggiolino per bambini. Subito per lui è scattato l'arresto: il 39enne era già noto elle forze di polizia per precedenti penali. Tutto è successo mercoledì pomeriggio 7 marzo verso le 17.40 in via Dei Gigli, nel comune di Corsico, alle porte di Milano.

Una volta perquisito l'uomo è stato trovato in possesso di un mazzo di chiavi. Si è scoperto che aprivano un locale cantine di uno stabile dove è stata trovata ancora altra droga: nel dettaglio gli agenti hanno trovato 670 grammi di cocaina, due chili e tre etti di eroina, una pressa idraulica, un frullatore, bilancini e materiale per il confezionamento.