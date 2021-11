Monguzzo, raccolgono per sbaglio funghi velenosi: muore 86enne, in gravi condizioni moglie e badante Tre persone sono rimaste intossicate a Monguzzo, in provincia di Como, dopo aver consumato dei funghi raccolti nel bosco vicino casa che si sono rivelati poi velenosi. L’uomo di 86 anni dopo una corsa disperata in ospedale è morto, la moglie e la badante di 60 anni al momento sono in gravi condizioni.

A cura di Simona Buscaglia

Immagine di repertorio

Avevano raccolto un cesto di funghi vicino casa, ma per una coppia di anziani e la loro badante è iniziato l'incubo che purtroppo è finito in tragedia: tra i funghi commestibili ce ne sarebbero stati infatti anche alcuni velenosi. Un 86enne di Monguzzo, in provincia di Como, si è sentito male subito dopo averli mangiati. Nonostante il trasporto d'urgenza in ospedale, l'uomo è morto poco tempo dopo. La moglie è ricoverata all'ospedale di Como in gravi condizioni per intossicazione, così come la badante di 60 anni, ricoverata al Niguarda di Milano, che necessita di un trapianto di fegato.

Tra i funghi consumati ce ne sarebbero alcuni della famiglia "amanite"

L'episodio risalirebbe a sabato scorso, ma la notizia della morte dell'anziano è trapelata solo nelle ultime ore, dopo i suoi funerali, celebrati nella giornata di mercoledì a Monguzzo. Parenti e amici sono rimasti senza parole per quanto successo e hanno partecipato numerosi alla cerimonia, visto che la coppia era molto conosciuta in paese, dove lui aveva portato avanti per ani un'attività nel settore edile. Stando alle prime ricostruzioni sembra che tra i funghi ingeriti dalla coppia e dalla badante 60enne ce ne fossero alcuni che rientrano nella famiglia "amanite", nella quale sono presenti funghi commestibili ma anche alcune specie molto velenose che hanno l'aggravante di assomigliare molto a funghi innocui molto conosciuti. Presso tutte le Agenzie di tutela della salute in Lombardia esiste un ispettorato micologico dove è possibile chiedere informazioni riguardo il raccolto che si porta a casa dai boschi, magari vicino casa propria, e dove può essere richiesta una verifica sull'effettiva commestibilità dei funghi raccolti prima di mangiarli.