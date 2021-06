Un suv pescato nel Naviglio. È quello che si sono trovati davanti i residenti di Turbigo, alle porte di Milano, giovedì 17 giugno: subito sono scattati i soccorsi che hanno accertato che nell'auto non c'era nessuno. Ora però le forze dell'ordine seguono ogni pista d'indagine. Resta infatti ancora tutta da capire la dinamica dei fatti. Non è escluso però che il conducente della Dacia Duster abbia parcheggiato senza inserire il freno a mano: così il suv è finito nel Naviglio. La polizia locale è comunque al lavoro per cercare di capire se ci siano stati eventuali feriti.

L'auto recuperata dai vigili del fuoco

Sul posto, subito dopo che i passanti hanno lanciato l'allarme, sono intervenuti i soccorritori i medici e paramedici del 118 con tanto di elisoccorso. Fortunatamente però non è stato necessario un loro intervento. Così sono iniziati subito i lavori dei vigili del fuoco: questi hanno recuperato l'auto con una gru e con l'aiuto del Nucleo speleo-alpino-fluviale dei vigili del fuoco. Non resta ora che confermare la dinamica di quanto accaduto.

Già nel 2017 un'auto trovata nel Naviglio

Stessa dinamica è successo nel 2017 quando un automobilista si è dimenticato di mettere il freno a mano e ha ritrovato la sua Suzuki Swift nel Naviglio. L'accaduto anche in questo caso era successo a Turbigo. La vettura si trovava nei pressi della centrale termoelettrica, vicino alla pista ciclabile. Poi è scivolata in acqua a causa della dimenticanza. Qualcuno ha segnalato la presenza dell'auto in acqua ai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano: anche in questo caso si è temuto che all'interno della vettura vi potesse essere qualcuno. Invece si è trattato di una semplice distrazione che ha pagato a caro prezzo l'automobilista.