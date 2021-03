Anche i senzatetto e le persone che non dispongono della tessera sanitaria, dunque non hanno un medico di base, potranno essere tamponi (con test antigenici rapidi) per verificare l'eventuale presenza del Covid nel proprio organismo. L'iniziativa rafforza il progetto di StradUsca, l'Unità speciale di continuità assistenziale, dedicata ai cosiddetti invisibili della società, e organizzata da Caritas Ambrosiana, Casa della carità, Fondazione culturale San Fedele e l'Associazione San Fedele Onlus – Assistenza sanitaria, e Ats Città Metropolitana di Milano.

Come si potrà prenotare il test antigenico rapido

In sostanza, come comunicato dalla Caritas Ambrosiana, i senzatetto, gli immigrati e tutti gli emarginati sociali potranno prenotare direttamente al numero 02/760371 il proprio tampone rapido dal lunedì al venerdì. Altrimenti, si potrà inviare una mail all'indirizzo stradusca@caritasambrosiana.it. In alcuni giorni della settimana, il lunedì dalle 14.30 alle 16.30, e il mercoledì dalle 10.30 alle 12.30, sarà attivo anche il numero diretto (375/6260212). La Caritas spiega che "l'operatore, che riceverà le richieste, dopo il colloquio telefonico volto ad accertare le condizioni di salute della persona, fisserà un appuntamento quanto prima possibile nelle tre sedi in cui è operativo il servizio (il martedì alla Casa della Carità; il giovedì presso il centro san Fedele, il venerdì nella sede di Caritas Ambrosiana)". A tutti coloro che dovessero risultare positivi al test antigenico rapido e non fossero in grado di isolarsi, "sarà proposta l'accoglienza in una struttura dedicata", mentre tutti coloro che saranno identificati come contatti diretti del positivo verranno tracciati e "raggiunti telefonicamente per potersi a loro volta sottoporre al tampone e seguire correttamente la quarantena". Tutti i casi di positività verranno segnalati, come di norma accade, all'Ats.