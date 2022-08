Milano è la città che incassa di più dalle multe, soprattutto grazie agli autovelox Il Comune di Milano ha incassato ben 102,6 milioni di euro dalle multe: al secondo posto Roma con “appena” 94,1 milioni.

A cura di Fabrizio Capecelatro

Immagine di repertorio

Sono ben 102,6 milioni gli euro che ha incassato il Comune di Milano grazie alle multe emesse per violazioni del codice della strada. Con questa cifra si posiziona al primo posto in Italia, seguita a distanza da Roma.

Milano capitale delle multe

Secondo i dati che gli enti locali devono comunicare al Ministero dell'Interno, Milano è la capitale della multe d'Italia. Con ben 102,6 milioni di euro incassati nel 2021 è infatti il comune che ha guadagnato di più dalle sanzioni per violazioni del codice della strada.

A pesare sono soprattutto le contravvenzioni emesse grazie ai tanti autovelox installati nel territorio comunale e che registrano gli eccessi di velocità o le altre infrazioni.

Secondo i dati del Viminale, infatti, dei 102,6 milioni incassati dalle multe, ben 13 milioni è stato possibile recuperarli proprio grazie agli autovelox.

Ben distanziate le altre città

Un primo posto che Milano difende con una distanza importante dalla seconda città classificata: Roma si ferma a 94,1 milioni di introiti (4,6 milioni grazie agli autovelox) e Torino a 41,5 milioni, di cui 5 milioni con autovelox.

Il Comune di Napoli guadagna soltanto 27mila euro all'anno dagli autovelox e altri comuni importanti, come Bari, Perugia, Catanzaro e Campobasso, addirittura non hanno introito dalle contravvenzioni al codice stradale rilevate dagli strumenti automatici di controllo della velocità.

Il piccolo comune di Colle Santa Lucia, in provincia di Belluno, nonostante abbia meno di 360 abitanti ha incassato oltre 552mila euro in un anno grazie all'autovelox, mentre il Comune di Melpignano (in provincia di Lecce) quasi 5 milioni di euro con 2.135 abitanti. Questo vuol dire che su ogni cittadino peserebbero oltre 2.300 euro di multe da pagare.