Milano: dall’incasso delle multe circa 54 milioni saranno usati per la manutenzione delle strade Dalle multe per infrazioni al codice della Strada, Palazzo Marino investirà parte di questi proventi, 54 milioni di euro, per la manutenzione delle strade e progetti di educazioni alla sicurezza stradale. Lo ha annunciato il Comune di Milano in una nota. Tra gli interventi anche l’ammodernamento della segnaletica, dei semafori e degli impianti di illuminazione.

A cura di Simona Buscaglia

Dalle infrazioni al codice della Strada per l'esercizio in corso, Palazzo Marino investirà 54 milioni di euro per manutenere le infrastrutture, rinnovare gli impianti e incrementare l’utilizzo dei software per la gestione del traffico cittadino e il rilevamento delle violazioni. Lo ha annunciato in una nota il Comune di Milano.

Dalle multe alla manutenzione delle strade

Tra questi interventi figurano la manutenzione stradale ordinaria e straordinaria, compreso ammodernamento della segnaletica, dei semafori e degli impianti di illuminazione; potenziamento delle attività di controllo sulle infrazioni al Codice della Strada attraverso sistemi informatici e banche dati; corsi e progetti di sensibilizzazione ed educazione stradale. "Destinare queste risorse alla sicurezza stradale – spiega in una nota l’assessore al Bilancio Emmanuel Conte – è un adempimento di legge, ma è importante raccontarlo ai cittadini che, spesso, vivono la multa solo come una vessazione. Si tratta invece di restituire ai cittadini ciò che viene chiesto loro a fronte di infrazioni e irregolarità, com’è giusto che faccia una politica di tutela e sviluppo della città".

Interventi di rinnovo dei binari e riqualificazione manto stradale

Intanto, sono cominciati sabato 23 ottobre e andranno avanti fino al 19 dicembre i lavori per migliorare la rete tranviaria Atm, attraverso il rinnovo dei binari e la riqualificazione del manto stradale. I lavori sono stati avviati il 23 ottobre nel tratto di via Procaccini tra via Lomazzo e via Messina, e in viale Corsica. Le opere proseguiranno fino a dicembre con l’obiettivo di migliorare il confort di viaggio e ridurre l’impatto sonoro al passaggio dei mezzi. In particolare, per quanto riguarda il cantiere di via Procaccini, saranno deviate le linee 10 e N25, con la previsione di bus sostitutivi.