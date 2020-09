in foto: La droga sequestrata durante l’operazione "Suerte Loca" (Fonte: guardia di finanza)

Un traffico internazionale di droga è stato scoperto e bloccato dalla guardia di finanza di Milano, che ha arrestato alcuni narcotrafficanti accusati aver organizzato spedizioni di cocaina dal Sud America all'Italia. Lo stupefacente andava poi a rifornire alcune piazze di spaccio lombarde.

Traffico internazionale di droga: sequestrati 14 chili di cocaina

L'operazione, denominata ‘Suerte Loca', ha portato al sequestro di circa 14 chili di cocaina, il cui valore si aggira intorno al mezzo milione di euro. I narcotrafficanti facevano arrivare la droga dal Sud America tramite viaggi in aereo e spesso utilizzando degli ovulatori.

Operazione Suerte Loca, la cocaina spesso trasportata tramite degli ovulatori

I narcotrafficanti, originari del Perù e della Bolivia, risiedevano da diversi anni in Italia e attraverso i loro contatti in Sud America, erano in grado di far arrivare in Lombardia la cocaina necessaria a rifornire alcune delle più importanti zone di spaccio, quali: via Padova e via Procaccini a Milano, Gallarate, in provincia di Varese e Meda, in provincia di Monza-Brianza.

Le indagini della guardia di finanza hanno quindi portato all'arresto di sei narcotrafficanti e al sequestro di circa 14 chili di cocaina, il cui valore è stimabile in circa mezzo milione di euro. L'operazione ‘Suerte Loca' è stata avviata nel 2019 quando all'aeroporto di Linate è stato fermato un passeggero spagnolo di origini colombiane che trasportava con sé oltre tre chili di cocaina. L'uomo era arrivato con un aereo dal Cile in Lombardia, passando da Madrid. Dalle indagini è emerso che la droga veniva raffinata in Sud America e poi portata nei principali scali aeroportuali milanesi anche tramite l'utilizzo di ovulatori.