Meteo Milano e Lombardia, le previsioni della settimana fino all’ultimo weekend di ottobre L’instabilità di questi giorni porterà lievi piogge, ma nella seconda parte della settimana non si attendono perturbazioni particolari. A Fanpage.it, il meteorologo Flavio Galbiati illustra le previsioni fino all’ultimo weekend di ottobre 2023.

Intervista a Flavio Galbiati Meteorologo di Meteo Expert

A cura di Enrico Spaccini

Dopo la pausa di ieri, domenica 22 ottobre, e della prima parte di oggi in Lombardia e a Milano arriva un'altra perturbazione. Come spiega Flavio Galbiati a Fanpage.it già in serata si avranno deboli piogge: "Dimentichiamoci periodi molto prevedibili come stabilità atmosferica", afferma il meteorologo di Meteo Expert, "non essendoci più l'alta pressione che ci protegge". Il tempo, però, sembra destinato a migliorare a partire da giovedì, weekend compreso, anche se come sottolinea Galbiati "in questa situazione meglio andare cauti con la previsione troppo in là con i giorni".

Previsioni meteo, pioggia e rovesci fino a mercoledì 25 ottobre

Già nella serata di oggi, quindi, si avranno le prime deboli piogge. "È una perturbazione che arriva accompagnata da correnti meridionali", spiega il meteorologo, "quindi prima investirà la Liguria ma qualche pioggia arriverà anche nel Milanese e soprattutto nella Bassa Lombardia". I rovesci saranno più intensi nel corso della notte e proseguiranno fino alle primissime ore di domani mattina.

Flavio Galbiati, meteorologo di Meteo Expert

Non ci saranno, dunque, temporali particolarmente intensi e le temperature rimarranno discrete. Per oggi la massima a Milano si attesta intorno ai 20 gradi, mentre domani scenderanno sui 16 gradi a causa delle piogge. Niente di preoccupante, dunque, con il meteo che andrà a stabilizzarsi mercoledì con qualche schiarita.

Meteo Milano e Lombardia, nel weekend torna il beltempo

Per quanto riguarda la seconda parte della settimana, il rischio maltempo sembra ridursi progressivamente. Ci sarà ancora un po' di variabilità che nella notte tra giovedì e venerdì potrebbe portare lievi piogge. Lo stesso venerdì, invece, sembra essere un giorno relativamente tranquillo, così come nel weekend.

"Come già detto, è un periodo caratterizzato da instabilità", conclude Galbiati, "quello che è vero oggi, potrebbe non esserlo domani, questo è l'autunno". Comunque, ad oggi, non si attendono particolari perturbazioni per il fine settimana.