Marilena Facchini, trovata morta nella stessa zona in cui cadde in un dirupo nel 2022 Marilena Facchini, la donna di 57 anni che era scomparsa dalla Bergamasca, è stata trovata morta: i soccorritori hanno setacciato la zona in cui nel 2022 ha avuto un incidente. All'epoca, infatti, era caduta in un burrone. A salvarla era stato il suo cane.

Marilena Facchini è stata trovata morta. La donna di 57 anni vive a Gandino, comune che si trova nella provincia di Bergamo, era scomparsa ieri, giovedì 21 marzo. Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, nel pomeriggio sarebbe uscita da casa con il suo cane per fare una passeggiata. Non è però più rientrata. A dare l'allarme è stato il compagno verso l'ora di cena.

La caduta nel dirupo a maggio 2022

A maggio 2022 era caduta in un dirupo nella stessa zona: anche in quell'occasione era fuori per portare a spasso il cane. All'epoca era stato proprio il suo cane Shiva, un border collie, a salvarla: era riuscito a dare l'allarme e condurre i soccorritori sul luogo in cui era avvenuto l'incidente. L'animale aveva successivamente anche ricevuto il "Premio fedeltà del cane" a Camogli in Liguria.

Le ricerche del Soccorso Alpino e della Protezione Civile

Ieri pomeriggio è scomparsa di nuovo. Non sembrerebbero esserci notizie nemmeno del cane. Le ricerche da parte della Protezione Civile e soccorso alpino si sono concentrate soprattutto nella zona del Laghetto Corrado, che è la stessa dove aveva subito l'incidente: ieri sono durate fino a notte fonda. Poche ore fa il ritrovamento del cadavere.

Nelle prossime ore si potrà avere un quadro più preciso dell'intera vicenda e in particolare modo se si sia trattato di un incidente o un malore.