Mantova, sorpreso senza green pass al bar abbandona la moglie e i figli per sfuggire ai controlli

Sono iniziati i controlli delle forze dell'ordine a seguito dell'entrata in vigore dell'obbligo di super green pass per determinati esercizi. La polizia locale di Mantova, nei primi giorni di attività, ha controllato un totale di 1.050 persone staccando multe per 7.000 euro. Tra i sanzionati, sia i titolari dei vari esercizi pubblici che alcuni loro clienti.

Senza green pass abbandona moglie e figli per scappare

Uno di questi ultimi, un cittadino di origini nordafricane, è stato sorpreso nella galleria del Centro Commerciale "La favorita" seduto ad un tavolino insieme alla famiglia ma senza certificazione verde. Alla richiesta del documento da parte degli agenti, l'uomo non è stato in grado di mostrare il suo green pass. Così, ha rapidamente inventato una scusa dicendo agli agenti di doverlo recuperare in macchina. Solo che l'uomo, una volta allontanatosi, non ha più fatto ritorno, abbandonando di fatto la moglie e i bambini, uno dei quali nel passeggino, al bar del centro commerciale. La donna, che secondo quanto riportato dai media locali ha difficoltà con la lingua italiana, non ha saputo come comportarsi se non aspettare che tornasse. Ma non potendo rientrare nel centro commerciale, l'uomo ha inviato sul posto un suo connazionale con il compito di recuperare la famiglia. Gli agenti hanno però tenuto d'occhio la famiglia e, rintracciato, il cittadino è stato identificato e sanzionato. In un altro episodio, invece, un titolare di una birreria che non disponeva di green pass ha svitato il pannello degli orari per dimostrare agli agenti che il locale era chiuso ma dal medesimo i poliziotti hanno evinto che era aperto.