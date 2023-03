LoveMi 2023 in Piazza Duomo, svelata la data del concerto benefico organizzato da Fedez È stata annunciata la data di LoveMi 2023, il concerto benefico organizzato da Fedez che, come l’anno scorso, si terrà in Piazza Duomo a Milano.

A cura di Ilaria Quattrone

La folla sotto al palco (foto da Instagram)

È stata svelata la data di LoveMi 2023, il concerto di solidarietà, organizzato dal rapper Fedez, che lo scorso anno ha riempito Piazza Duomo a Milano. E proprio dopo il successo dello scorso anno, è stata prevista una seconda edizione. Nella giornata di oggi, lunedì 20 marzo, è stata quindi svelata la data tanto attesa: l'evento si svolgerà il prossimo 27 giugno.

La prima edizione, che è andata in onda in televisione, ha tenuto incollati allo schermo più di un milione e mezzo di spettatori: sono stati toccati picchi di share al 61 per cento. Per il momento, oltre alla data e al luogo, non si hanno molte informazioni. I fan fremono però all'idea di conoscere gli artisti che calcheranno il palco di quest'anno. Nei prossimi mesi si potranno avere maggiori notizie.

L'ultima edizione del LoveMi e il ricavato di 130mila euro

L'anno scorso, all'evento organizzato da Doom Entertainment, con la produzione di Vivo Concerti e la collaborazione del Comune, avevano partecipato artisti come il rapper Lazza, Tananai, Ghali, Dargen D'Amico e Mara Sattei. A far emozionare erano stati poi anche Fedez e J-Ax che, proprio con LoveMi, erano tornati a cantare insieme le loro hit.

Anche quest'anno, all'evento musicale sarà legata a una raccolta fondi che sosterrà un progetto della Fondazione Fedez. L'anno scorso, attraverso gli sms inviati al numero solidale, sono stati raccolti 130mila euro che erano stati poi devoluti a Tog, una onlus che è diventata un centro di eccellenza nel campo della riabilitazione di bimbi che sono affetti da patologie neurologiche complesse, tra le quali sindromi genetiche e paralisi cerebrali infantili.