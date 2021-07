"Nel mese di agosto, grazie alla fattiva collaborazione con il commissario straordinario, Francesco Paolo Figliuolo, verranno consegnate alla Lombardia oltre un milione di dosi di vaccino: 664.560 di Pfizer e 391.100 di Moderna". Lo ha annunciato la vice presidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia Letizia Moratti. La seconda buona notizia di giornata per i lombardi dopo quella di stamattina relativamente agli zero decessi legati al Covid nelle ultime 24 ore.

La Moratti: Questo arrivo di dosi è prezioso per noi

Con questo ricarico, descritto come "prezioso" dalla Moratti, la Lombardia potrà procedere con la pianificazione a medio e lungo termine delle prenotazioni delle seconde dosi, oltre a consentire "di mettere a disposizione dei cittadini lombardi ben 500.000 nuovi slot a partire dal 23 agosto, per una ripartenza in sicurezza di tutte le attività dopo le vacanze estive". L'assessore Moratti ha poi aggiunto: "In particolare invito ancora gli adolescenti 12-18 anni ad aderire alla campagna vaccinale, tramite le loro famiglie, per garantire un sereno e sicuro ritorno tra i banchi alla riapertura delle scuole a settembre".

Possibile modificare la data del richiamo

A partire da oggi, quindi, fa sapere Regione Lombardia, sulla piattaforma adibita sono disponibili le prenotazioni dal 23 agosto in poi. Regione Lombardia, nella sua nota, si rivolge anche a chi, per ragioni indifferibili, deve spostare l'appuntamento del richiamo: "La modifica può essere fatta una sola volta, in autonomia, direttamente sulla piattaforma di prenotazione, in base alle disponibilità dei centri vaccinali ed entro i range previsti per la tipologia di vaccino da somministrare", si legge.