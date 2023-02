“L’inquinamento mi ha fatto ammalare”: un uomo fa causa al Comune di Milano e Regione Lombardia Un uomo ha chiesto un risarcimento danni al Comune di Milano e Regione Lombardia sostenendo di essersi ammalato a causa dell’inquinamento.

A cura di Ilaria Quattrone

Un cittadino ha denunciato il Comune di Milano e Regione Lombardia perché sostiene di essersi ammalato di "bronchite acuta, irritazione agli occhi e alla mucosa nasale e faringea" per i livelli di inquinamento nell'aria troppo alti rispetto a quelli fissati dalla normativa di tutela della salute: a rivelarlo è il quotidiano Il Giorno.

L'uomo è difeso dall'avvocato Giampiero Amorelli. Nel suo ricorso aveva fatto notare che le sue condizioni di salute miglioravano durante i fine settimana quando trascorreva il suo tempo al mare e quindi lontano dal capoluogo meneghino dove i residenti devono fare costantemente i conti con l'inquinamento. E per questo motivo, aveva addirittura pensato di lasciare Milano per trasferirsi a Genova.

L'uomo ha presentato richiesto di risarcimento danni

Considerate le sue condizioni di salute, ha scelto di chiedere un risarcimento danni e per questo si era rivolto a un giudice civile. Non appena letto gli atti, il giudice ha sostenuto che a deliberare sul caso dovesse essere il Tribunale amministrativo regionale. Una decisione che non ha convinto il Tar. A maggio scorso, il tribunale amministrativo ha richiesto l'intervento della Corte di Cassazione domandando che fossero i giudici a dipanare questa complessa matassa.

Sarà il Tribunale civile di Milano a decidere

E la decisione è arrivata oggi, venerdì 24 febbraio. Gli ermellini hanno infatti stabilito che sarà il Tribunale civile di Milano a deliberare. La Cassazione ha così accolto anche la richiesta del sostituto procuratore Corrado Mistri. Il caso torna quindi in mano al giudice civile che dovrà capire se dare ragione all'uomo, che in questo modo potrà ottenere un risarcimento, oppure rigettare la sua richiesta.