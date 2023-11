Levante denuncia il furto della sua auto a Milano: “È la quarta volta, forse il ladro è innamorato di me” La cantante levante ha denunciato per il furto della sua auto a Milano: “L’abbiamo trovata a Babbio”. E ironizza: “È la quarta volta, dal ladro mi aspetto un messaggio d’amore, come minino”.

A cura di Giorgia Venturini

La cantante levante ha denunciato, attraverso la sua pagina Instagram, di essere stata vittima per la quarta volta del furto della sua aiuto a Milano. Lo racconta aggiungendoci un pizzico di ironia: "Secondo me il ladro è innamorato di me, sta cercando di attirare la mia attenzione", così scrive l'artista. Cosa sia successo non è chiaro ai suoi followers: la cantante si è limitata a dire che il ladro ha forzato la serratura senza che nessuno se ne accorgesse. Così come accaduto altre tre volte prima: dopo uno di questi furti la macchina era stata trovata a Benevento.

La cantautrice ha scherzato raccontando lo scambio di parole con i poliziotti della Questura dove è andata a denunciare il furto: "Comunque la scena in Questura è sempre la stessa: ancora qua, per la macchina?". E precisa: "Non è sempre la stessa, perché al terzo furto l'hanno ritrovata a Benevento, quindi non era comodo andare a riconoscerla; mi aspetto da un momento all'altro che mi chiamino: ‘signora, è a Cinisello Balsamo'". E ha sbagliato per poco: dopo questo ultimo furto la sua auto è stata trovata a Baggio, nel quartiere periferico di Milano: "Mi sono sbagliata di qualche chilometro", ha commentato in una storia.

E poi la contante ha aggiunto: "L'abbiamo ritrovata. Dal ladro mi aspetto un messaggio d'amore, come minino". Claudia Lagona, in arte Levante, ha infatti sdrammatizzato facendo pensare che il ladro potesse essere innamorata di lei dal momento che è la quarta volta che le rubano la macchina sotto casa. "Il quarto furto di macchina come lo chiamiamo? Storia d'amore. Seguimi per altri racconti romantici e di grande fedeltà", conclude l'artista.