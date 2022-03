L’autista “dimentica” una bimba sullo scuolabus: il padre lo aggredisce L’autista di uno scuolabus è stato aggredito dal padre di una bimba di 10 anni: l’uomo aveva infatti “dimenticato” la piccola sul mezzo.

A cura di Ilaria Quattrone

Una disattenzione che è culminata in un'aggressione fisica: è quanto accaduto in un'area di sosta di Cura Carpignano, piccolo comune in provincia di Pavia. L'autista di uno scuolabus ha "dimenticato" una bimba sul mezzo. Sul posto è arrivato il padre della piccola che, una volta capito quanto accaduto, ha aggredito il conducente. Sono quindi intervenute le forze dell'ordine e il personale del 118 che hanno ricostruito la dinamica della vicenda.

L'autista era sceso dal bus per andare a mangiare

I carabinieri hanno scoperto che l'autista aveva parcheggiato in un'area di sosta. Convinto che non ci fosse più nessuno sul bus, è sceso per andare in mensa a pranzare. Intanto a casa il padre della piccola, un uomo di 45 anni, non vedendola arrivare si è recato nel parcheggio del piccolo comune che dista pochi chilometri da Pavia. Una volta lì, l'ha vista sullo scuolabus. Dopo aver constatato che il veicolo fosse chiuso, ha deciso di rompere il vetro del mezzo. In quello stesso momento è arrivato anche l'autista.

Il padre lo ha aggredito

Il padre, arrabbiato, lo ha così aggredito: gli ha dato degli schiaffi e lo ha colpito al visto. Il personale sanitario del 118, è arrivato nel parcheggio e ha prestato le prime cure alla vittima. L'uomo è stato quindi trasferito al pronto soccorso dell'ospedale San Matteo di Pavia dove è stato dimesso con una prognosi di pochi giorni. In base a quanto detto ai militari, l'uomo non si era accorto della presenza della bambina che, a sua volta, si era probabilmente addormentata sui sedili posteriori. Per il momento non risultano esserci né denunce né querele.