Interviene per difendere due donne al mercato, ma viene aggredito con calci e pugni da un 23enne Questa mattina, sabato 19 agosto, al mercato di Villongo (Bergamo) un 61enne è stato preso a calci e pugni da un 23enne. Quest’ultimo aveva appena insultato e sputato a due donne che lo avevano rimproverato e l’uomo era intervenuto in loro difesa.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Un uomo di 61 anni è stato preso a calci e pugni da un ragazzo perché era intervenuto per difendere due donne. È accaduto questa mattina, sabato 19 agosto, al mercato di piazza Alpini di Villongo, in provincia di Bergamo. Quel giovane, fuggito dopo l'aggressione, è stato poi rintracciato dagli agenti della polizia locale e raggiunto alla sua abitazione insieme ai carabinieri di Grumello del Monte.

L'aggressione alle due donne

Secondo quanto ricostruito finora, il giovane, un 23enne di origini marocchine, stava passando con il monopattino nella zona del mercato quando avrebbe urtato un passante. Due donne che hanno assistito alla scena lo avrebbero, quindi, redarguito dicendogli di stare attento.

La reazione di quel ragazzo, però, è stata alquanto violenta arrivando a sputare addosso alle due signore oltre che a insultarle. A quel punto, un 61enne di Adrara San Martino sarebbe intervenuto in loro difesa provando a calmare il 23enne, il quale avrebbe iniziato a colpirlo a calci e pugni.

Leggi anche Massacrato di botte dal branco a Foggia: calci e pugni anche quando è svenuto

L'uomo era al mercato insieme alla moglie e alla figlia di 14 anni. Quest'ultima avrebbe cercato di far smettere quel ragazzo che stava picchiando suo padre anche quando era ormai a terra. Poco dopo, il 23enne è fuggito lasciando il 61enne ferito a terra.

L'intervento dei soccorsi

In suo soccorso è arrivata un'ambulanza che lo ha trasportato in codice giallo all'ospedale Papa Giovanni. I medici hanno accertato la lieve gravità delle contusioni riportate. Il pericolo maggiore arrivava dal fatto che il 61enne indossava gli occhiali al momento dell'aggressione, quindi, alcune schegge di vetro sono finite negli occhi. Una volta medicato, è stato dimesso.

Per quanto riguarda il 23enne, grazie alle testimonianze dei presenti e alle telecamere di sorveglianza è stato identificato in breve tempo dalla polizia locale. Conoscendo il soggetto, per via di alcuni problemi che aveva creato in passato, gli agenti insieme ai carabinieri si sono recati presso la sua abitazione nel giro di poche ore.