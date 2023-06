Insetti sul cibo e lavoratori minorenni in nero: multa da 15mila euro per un ristorante Insetti sul cibo e muffa sui preparati, pesce non tracciato e alimenti senza data di scadenza. La polizia locale di Roccafranca (Brescia) ha multato un locale per oltre 15mila euro: gli agenti hanno riscontrato anche la presenza di un lavoratore 17enne senza contratto.

Immagine di repertorio

Insetti sul cibo e muffa sui preparati conservati in cucina, pronti per essere venduto ai clienti. Il pesce in cella frigorifera non tracciato e senza data di scadenza, i pacchi di farina e gli altri alimenti della dispensa non opportunamente conservati. È lo scenario che si è trovata davanti la polizia locale di Roccafranca, provincia di Brescia, al suo ingresso in un ristorante della zona. Adesso il titolare del locale con bottega, in tutto, dovrà pagare oltre 15mila euro di multa (e per la precisione 15.600 euro).

Un conto salatissimo. Sì, perché oltre alle violazioni delle corrette procedure HACCP, che permettono di tutelare la sicurezza dei consumatori a tavola, gli agenti di polizia hanno riscontrato anche la presenza di un lavoratore 17enne senza regolare contratto. Nonostante le numerose violazioni, però, per il momento il ristorante non chiuderà: sarà "solamente" costretto a versare i 15mila euro della sanzione.