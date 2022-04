Incidente sul lavoro a Telgate, operaio muore incastrato in un macchinario A Telgate (Bergamo) ieri sera è morto un operaio di 79 anni che è rimasto impigliato in un macchinario: a trovarlo è stato un famigliare.

A cura di Ilaria Quattrone

Ancora un terribile incidente sul lavoro in Lombardia: il dramma si è consumato nella serata di ieri, domenica 10 aprile, a Telgate, un comune di appena quattromila abitanti in provincia di Bergamo. La vittima è un uomo di 79 anni, titolare dell'azienda in cui è avvenuto il tutto. Nonostante l'intervento dei soccorsi, per lui non c'è stato nulla da fare.

Uno dei suoi indumenti è rimasto impigliato nel macchinario

In base alle prime informazioni ottenute, l'incidente si è verificato nella zona industriale. L'uomo sarebbe rimasto incastrato in un macchinario, morendo. Uno dei suoi indumenti si sarebbe impigliato causando poi la tragedia. L'allarme alle forze dell'ordine e personale del 118 è arrivato attorno alle 20.30: i medici e i paramedici del 118 sono intervenuti con un'automedica e un'ambulanza, ma una volta arrivati non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Presenti anche i vigili del fuoco per aiutare con le operazioni di soccorso, i carabinieri per i rilievi e ricostruire la dinamica e i tecnici dell'agenzia di tutela della salute del territorio.

Trovato senza vita da un parente

La vittima si chiama Giuseppe Finazzi. L'uomo aveva 79 anni ed era originario di Chiudono. L'incidente è avvenuta nell'officina meccanica, di cui era titolare, e che si trova in via Primo Maggio. Nel tardo pomeriggio di ieri, si era recato nella struttura per terminare un lavoro. Quando i famigliari non lo hanno visto tornare per cena, si sono allarmati. Uno di loro è andato quindi a cercarlo in officina e lo ha trovato ormai senza vita. Amici e concittadini si sono stretti nel dolore della famiglia.