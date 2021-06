in foto: Foto Fb

È stato inventato, ma non a Milano. Il risotto allo zafferano, tipico piatto della cucina meneghina, potrà essere mangiato anche in estate in modalità "rinfrescante" grazie all'idea di Marco Irillo, titolare della Gelateria del Sole di Varedo, in Brianza. La gelateria gestita da Irillo ha dato vita al gelato al risotto allo zafferano, incuriosendo tutti, presi in controtempo dall'invenzione brianzola.

Ideato il gelato al risotto allo zafferano

Parlando alla Repubblica, Irillo ha spiegato che l'idea è nata poiché in estate, "con il sole e il caldo intenso, si tende ad abbandonare il tradizionale risotto nel piatto". Così, per coloro che non vogliono rinunciare ai sapori della pietanza, "si può provare la nostra versione sotto forma di gelato, che mi piace definire un'esperienza naturale di pura meraviglia che dura fino all'ultimo assaggio". Già diversi i clienti che hanno assaggiato il nuovo gusto: tutti, o quasi, sono rimasti strabiliati, sostiene Irillo. "Dicono che è impossibile, ma io rispondo che tutto è possibile se si lavora con passione". Il gestore della Gelateria del Sole di Varedo è nel campo da quasi un trentennio e ha una certezza: "Il gelato è buono solo se fatto con il cuore. Alcuni miei colleghi seguono la filosofia ‘pochi gusti, ma buoni'. Io preferisco invece quella ‘tanti gusti e tutti buoni', perché bisogna offrire un'ampia scelta, puntando sempre sull'innovazione".

C'è anche quello al gusto gorgonzola e mascarpone

Il gelato al risotto allo zafferano, infatti, non è l'unico prodotto fuori dagli schemi offerto da Irillo ai suoi clienti. Tra il bancone si trovano anche i gusti alla misticanza, quello al tarassaco, quello al mascarpone e gorgonzola e persino quello con Cheese pistacchio. "Questa grande varietà piace molto ai clienti – ha continuato ancora Irillo a Repubblica-, che ci dimostrano un incredibile affetto. Arrivano da tutta la Brianza e anche da Milano per il nostro gelato".