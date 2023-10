Il video della 22enne Giulia Casati aggredita a Milano: “Vedermi circondata da 10 uomini è stato schifoso” Giulia Casati racconta in un video su Tik Tok l’aggressione che ha subito a Milano e lancia un appello: “Nessuno fa nulla, eppure questi episodi succedono quotidianamente. Quindi la prevenzione facciamola noi per noi stessi”.

A cura di Fabrizio Capecelatro

"Vedermi circondata da dieci uomini è stato proprio schifoso. Mi sentivo sporca, sporca da fare schifo. Mi sentivo tutti i loro occhi puntati addosso e ho continuato a vederli intorno a me anche dopo, quando andavo a letto, non appena mi svegliavo, sempre". È questo uno dei passaggi più toccanti del racconto che Giulia Casati ha affidato, come è normale per una ragazza della sua età, a Tik Tok dell'aggressione subita a Milano "più o meno un mese fa" in zona viale Toscana.

Il racconto della tiktoker Giulia Casati

Giulia Casati, studentessa universitaria e creator su Tik Tok, racconta di aver subito un'aggressione a Milano: "Ero a cena da una mia amica, sono uscita verso le 23,30 per tornare a casa mia. Non ho avuto neanche il tempo di indossare il casco e mettere la borsa nel bauletto del motorino, quando ho visto con la coda dell'occhio un'ombra dietro di me. Mi sono girata e poi ritrovata faccia a faccia con un ragazzo che avrà avuto una ventina di anni, e quindi mio coetaneo, che ha iniziato a urlarmi addosso che non lo dovevo guardare".

A quel punto l'aggressore ha fatto cadere a terra il motorino di Giulia e poi spinto anche lei. "Io – racconta – sono caduta subito, perché lui era abbastanza forzuto e mi ha spinto forte". "Presa dal panico – continua – mi sono rialzata e non capivo cosa stesse succedendo, pensavo a uno scherzo. Poi mi sono girata e ho visto altri uomini che mi guardavano. Solo a quel punto ho capito che la situazione era reale".

Per fortuna, però, è arrivato un altro ragazzo per parcheggiare il suo motorino. "Quando l'ho visto – spiega Giulia – sono corsa verso di lui, ma quello che mi aveva aggredito mi ha rincorsa e mi ha tirato un calcio dietro la schiena. Quindi sono volata di nuovo per terra". A quel punto il ragazzo che stava parcheggiando si è avvicinato a lei e l'aggressore se l'è presa anche con lui: "Si è avvicinato al suo scooter per tirargli un calcio e poi se n'è finalmente andato".

Tutto questo è avvenuto nell'arco di 30 secondi. "Il ragazzo – aggiunge – si è messo lì ad aiutarmi, perché io ho avuto un attacco di panico fortissimo, mi sono sdraiata per terra e non riuscivo neanche a parlare. Mi toglievo i vestiti perché mi mancava il respiro. Poi mi ha aiutato a chiamare i miei amici, che sono arrivati subito e hanno chiamato prima i carabinieri e poi l'ambulanza, che mi ha portato in ospedale".

L'appello alle giovani ragazze: "State attente"

Una volta in pronto soccorso, Giulia Casati è stata sottoposta a vari accertamenti perché è stata colpita anche alla spina dorsale e quindi poteva subire gravi conseguenze. Ma fortunatamente le lesioni erano superficiali. La studentessa ha però deciso di approfittare della sua popolarità sui social soprattutto per lanciare un messaggio alle altre ragazze, soprattutto a quelle più giovani. "Vi racconto questo per dirvi che dovete stare attente, soprattutto se siete donne. Ho un pubblico di ragazze, anche più piccole di me, e vi dico di non stare mai da sole, fatevi accompagnare anche al portone di casa", dice nel video.

Poi racconta le conseguenze di quello che le è successo: "Dopo quest'episodio non sono uscita per due settimane di casa, non riuscivo neanche a portare fuori il mio cane e tuttora faccio fatica a guidare il motorino, che ho da quando ho 14 anni. Ho paura ad andare in giro per strada, se aspetto al semaforo mi guardo alle spalle continuamente. Mi spavento anche se si siede qualcuno accanto a me in metropolitana".

Giulia Casati lancia quindi una forte critica: "Il problema più grande è che nessuno fa prevenzione, nessuno fa nulla. Eppure questi episodi succedono quotidianamente, quindi la prevenzione facciamola noi per noi stessi".