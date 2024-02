Il video del falso invalido che si alza dalla carrozzina: arrestato insieme a uno finto cieco Due uomini che si sono finti cieco e invalido sono stati arrestati dalla Guardia di Finanza di Monza: il primo riusciva a guidare tranquillamente l’automobile, il secondo è stato ripreso mentre si alzava dalla sedia a rotelle per camminare. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Alcuni frame del video sul falso invalido (Fonte: Guardia di Finanza Monza)

I militari Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Monza hanno eseguito, su richiesta della Procura, un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un finto cieco e una agli arresti domiciliari per un falso invalido. Entrambi sono accusati, a vario titolo, di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, falso ideologico per induzione, indebita percezione del Reddito di Cittadinanza e autoriciclaggio.

Per tutti e due sono stati eseguiti due provvedimenti di sequestro preventivo che hanno permesso la confisca di circa 66mila euro. Le indagini hanno visto la collaborazione dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

Il finto cieco che avrebbe percepito sussidi di invalidità per 25mila euro

Inizialmente gli investigatori si sono concentrati su un uomo, residente a Misinto, che percepiva la pensione speciale e l'indennità di accompagnamento per cecità assoluta. È stato poi scoperto che l'uomo conduceva una vita senza necessità di aiuto: era infatti in grado di guidare un'automobile di grossa cilindrata di sua proprietà. Avrebbe percepito sussidi di invalidità per circa 25mila euro che poi avrebbe reimpiegato sul conto corrente di una sua società. Avrebbe inoltre percepito il reddito di cittadinanza per circa 2.700 euro.

Il falso invalido che si alzava autonomamente dalla sedia a rotelle

È stata inoltre dimostrata la falsa invalidità di un altro uomo, residente a Cesano Maderno, che dal 2021 al 2023 avrebbe percepito sussidi di invalidità – erogati dall'Inps – per oltre 41mila euro. L'uomo aveva affermato di essere inabile a compiere azioni quotidiane e di non poter utilizzare braccia e gambe senza assistenza continua. In realtà, grazie ad alcuni filmati registrati dai finanzieri, è stato possibile scoprire che riusciva ad alzarsi autonomamente dalla sedia a rotelle, attraversare la strada e salire a bordo dell'automobile del finto cieco.