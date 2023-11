Il video dei cittadini che lanciano vasi dai balconi per fermare i ladri in fuga da un supermercato I cittadini di Colico (Lecco) hanno tentato di fermare alcuni ladri in fuga da un supermercato, lanciano le fioriere sul loro furgone. Ora indagano i Carabinieri.

A cura di Fabrizio Capecelatro

Nella serata di mercoledì 22 novembre, un gruppo di malviventi si è introdotto all'interno del supermercato Conad di Colico, in provincia di Lecco, e ha sottratto la cassaforte per poterla poi aprire con calma in luogo sicuro. Dopo aver caricato il forziere sul loro furgone, hanno quindi tentato di scappare a tutta velocità. Tuttavia i residente delle zona, quando si sono accorti del furto, hanno provato a fermarli lanciando vasi dai loro balconi.

Intorno alle 21 alcuni cittadini della città lecchese hanno notato 3 uomini che, dopo aver aperto una saracinesca e forzato una porta a vetri, si erano introdotti all'interno del supermercato per rubare. Alcuni hanno avvistato le forze dell'ordine, altri hanno iniziato a riprendere la scena con i propri smartphone per permettere ai carabinieri di individuare gli autori del reato qualora le volanti non fossero arrivate in tempo.

Dalle immagini si vedono i ladri caricare su un furgone bianco parcheggiato proprio lì davanti la cassaforte della Conad. Subito dopo due uomini, con il passamontagna, sono saliti a bordo del van, mentre un terzo si è liberato il volto e ha raggiunto un'auto scura parcheggiata nelle vicinanze per darsi alla fuga. Nel frattempo, però, i cittadini hanno deciso di non restare con le mani in mano e, nell'attesa delle forze dell'ordine, hanno tentato di tutto per fermarli.

In particolare i residenti hanno iniziato a lanciare i vasi con i fiori sul tetto dei due veicoli, con l'obiettivo di far fermare i malviventi e impedirne la fuga. Questi, tuttavia, sono riusciti a schivare gli oggetti che cadevano dai balconi e dileguarsi. Poco dopo sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Lecco, che ora hanno avviato un'indagine per ricostruire l'accaduto e individuare i ladri.