Il nonno ha un malore, lo salva il nipotino: "Mi sono ricordato del corso di primo soccorso al campo scuola" Ha saputo mantenere il sangue freddo, chiedere aiuto e svolgere le giuste manovre di primo soccorso. Così Matteo Reale, 14enne della Bergamasca, ha letteralmente salvato la vita al nonno che aveva appena avuto un malore. "Ho seguito le indicazioni che mi dicevano al telefono fino all'arrivo dell'ambulanza"

Ha saputo mantenere il sangue freddo, chiedere aiuto e svolgere le giuste manovre di primo soccorso. Così Matteo Reale, 14enne di Calusco d'Adda (Bergamo), ha letteralmente salvato la vita al nonno che aveva appena avuto un grave malore: il tutto grazie agli addestramenti ricevuti al corso di primo soccorso a cui aveva partecipato durante il Campo scuola promosso dagli alpini di Carvico.

A lanciare l'allarme era stata la nonna, piombata trafelata in casa di Matteo per avvisare che il marito era svenuto e non si sentiva bene. Prontissima la reazione del nipotino, che in quegli istanti di tensione ha immediatamente chiamato il 112 e ascoltato con pazienza e attenzione le indicazioni ricevute al telefono. "Mi sono ricordato di quello che mi avevano insegnato al campo scuola, quando ho fatto il corso di primo soccorso, e eseguito le fasi di emergenza con le dinamiche del posizionamento del corpo", ha raccontato a L'Eco di Bergamo il piccolo. "Quindi ho seguito le indicazioni che mi dicevano al telefono gli operatori del 112 fino all’arrivo dell’ambulanza e dei medici".

Il nonno Pierluigi Carissimi, 69 anni, è già stato dimesso dall'ospedale Papa Giovanni XXXIII di Bergamo. Ora, dopo le cure del personale medico, si trova in buona salute. "Matteo ha messo in pratica gli insegnamenti e le dinamiche da fare nei casi di emergenza in totale autonomia, gestendo la chiamata e facendo tutto quello che serve in questi casi", ha commentato, fierissimo, il papà del 14enne. "I campi scuola sono molto utili, perché aiutano i ragazzi delle medie ad affrontare situazioni che possono accadere durante la vita".