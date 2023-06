Il medico arrestato per essersi procurato 8.500 dosi di morfina aveva in casa decine di ricettari in bianco Il dottor Marco Felice Civitillo è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia, lesioni e truffa aggravata. Durante la perquisizione sono stati trovati decine di blocchetti in bianco di ricettari che usava per ritirare migliaia dosi di morfina in farmacia.

A cura di Enrico Spaccini

Mercoledì mattina, 28 giugno, i finanzieri e i poliziotti della squadra mobile di Como hanno arrestato il dottor Marco Felice Civitillo. Medico di guardia dell'Ats e residente ad Albate avrebbe fatto pagare dal servizio sanitario nazionale più di 8.500 dosi di morfina nell'arco di 18 mesi. Secondo quanto ricostruito, delle 652 prescrizioni firmate su ricette rosse solo 62 sarebbero state destinate a pazienti che si sono rivolti al medico di guardia. Le restanti erano per i suoi genitori e ora la Procura sta indagando sulla presenza di eventuali altri acquirenti.

Il sistema del dottor Felice Civitillo

Il sistema usato dal dottor Felice Civitillo era abbastanza semplice. Si presentava in diverse farmacie e si faceva consegnare le dosi di morfina in fiale. Il personale non si sarebbe mai insospettito per due motivi principali. Il primo è che appunto faceva valere la sua carica di medico. Il secondo è che cambiava spesso farmacia: in pratica nella stessa avrebbe potuto tornarci anche a un mese di distanza dalla prima visita.

"Ho sempre dovuto consegnare i farmaci, in considerazione dell’autenticità delle ricette e della loro corretta redazione", avrebbero risposto i farmacisti. Infatti se è vero che le ricette che presentava erano in regola, è altrettanto vero che è insolito vedere un medico che si presenta di persona a ritirare fiale di morfina per conto di parenti.

Leggi anche Vigilantes pagati 5 euro e costretti a 80 ore di straordinari al mese: scoperto caporalato in una cooperativa

Secondo quanto ricostruito dall'inchiesta della Procura di Como, coordinata dal pm Michele Pecoraro, era quasi sempre il dottor Felice Civitillo a depositare le ricette rosse (totalmente a carico del servizio sanitario nazionale), mentre in rarissimi casi si presentava suo padre.

In 18 mesi, 8.546 dosi di morfina

Per ogni ricetta di questo tipo è possibile prescrivere un solo medicinale per una cura di una durata non superiore ai 30 giorni. Così, il dottore compilava diverse ricette prelevandole anche da blocchetti differenti per evitare di destare sospetti.

Durante la perquisizione sono stati trovati numerosi blocchetti in bianco di ricettari rossi. È emerso che tra gennaio 2021 e febbraio 2023 ha richiesto, e ottenuto, da Ats Insubria 23 ricettari. In totale ha firmato in 18 mesi 652 prescrizioni, per un totale di 8.546 dosi di morfina che corrispondono a 213 grammi di principio attivo. Considerati questi numeri, le indagini stanno proseguendo per capire se il dottor Felice Civitillo avesse anche acquirenti.