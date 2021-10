Il marito la tradisce con un’amica: secondo l’accusa la moglie avrebbe diffuso un video hard dei due Scopre che il marito la tradisce con un’amica di famiglia e trova nel cellulare di lui un video in cui i due stanno facendo sesso nella cabina del tir dell’uomo. A quel punto la donna avrebbe girato il video a un’amica. Da lì, secondo l’accusa, il video sarebbe però stato anche diffuso in rete.

Scopre di essere tradita dal marito e non con una persona qualunque, bensì un'amica di famiglia. Nel cellulare dell'uomo trova un video in cui i due amanti fanno sesso nella cabina del tir di lui. In quel momento la moglie girerebbe il video a un'amica ma, secondo l'accusa, come riporta il Corriere della Sera, sarebbe andata oltre: l'avrebbe condiviso in rete, attraverso un link che si può far girare sul web. A quel punto, qualcuno invia all'amante il video e scopre di essere stata filmata a sua insaputa e che le immagini stanno girando da tempo in Internet.

L'accusa di revenge porn

La donna a quel punto si reca in Questura e confessa la relazione, avvenuta dopo un lungo corteggiamento da parte del marito dell'amica. Si vedevano una volta alla settimana, quando la moglie andava per lavoro a Milano. La storia è andata avanti per dieci mesi. Quando la donna si è resa conta di essere vittima di revenge porn da parte dell'amica ormai il video era già in circolo in rete. La storia arriverà nell'aula di tribunale il 17 gennaio. Il fatto invece risalirebbe all'ottobre di due anni fa ovvero la prima volta che l'amante scopre dell'esistenza di un video, girato a sua insaputa nella cabina del tir dell'uomo con cui ha una relazione clandestina da tempo. Secondo quanto riportato da CremaOggi sul verbale la donna aveva dichiarato: "Non sapevo di essere filmata, altrimenti non avrei dato il consenso. Non so come abbia fatto, io sulla cabina non ho visto telecamere". L’imputata avrebbe comunque negato di aver diffuso il video in rete, ma avrebbe invece ammesso solo di averlo girato all’amica alla quale aveva confidato la volontà di avviare le pratiche per la separazione dal marito.