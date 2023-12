Il figlio di Fiorenza Rancilio non risponde al gip: “Non è in grado di comprendere la situazione” Guido Pozzolini Gobbi Rancilio, accusato di avere ucciso la madre Fiorenza Rancilio lo scorso 12 dicembre nell’attico di via Crocefisso, si è avvalso della facoltà di non rispondere all’interrogatorio di convalida che si è tenuto stamattina al Policlinico di Milano.

Guido Pozzolini Gobbi Rancilio, il 35enne accusato di avere ucciso la madre Fiorenza Rancilio lo scorso 12 dicembre nel suo attico di via Crocefisso 6, si è avvalso della facoltà di non rispondere all'interrogatorio di convalida che si è tenuto stamattina al Policlinico di Milano, dove l'uomo è ricoverato e piantonato, davanti al gip Giulio Fanales. "Non era in grado di capire la situazione in cui si trovava", la dichiarazione dell'avvocato difensore Francesco Isolabella.

Dovrebbe così arrivare molto presto la perizia psichiatrica sull'unico figlio di Fiorenza Rancilio, 73 anni, uccisa con un peso da palestra assestato sul cranio dal figlio: servirà a valutare l'imputabilità del 34enne, ora accusato di omicidio volontario aggravato.

Il giovane uomo, rampollo della dinastia di immobiliaristi Rancilio e dei gioiellieri Pozzolini Gobbi, soffriva del resto ormai da tempo di evidenti problemi psichici. Secondo quanto emerso, infatti, era in cura per una forma di schizofrenia curata con le stesse benzodiazepine trovate nel luogo del delitto, farmaci che proprio la mattina del 12 dicembre aveva appena assunto (e forse abusato?), e che facevano vivere la madre del terrore ("Ho paura di Guido, spacca tutto", aveva raccontato a un amico di recente proprio la donna). Nel 2014 era stato ricoverato per due settimane (dal 26 marzo all’8 aprile) nel reparto di Psichiatria del Policlinico; sette anni dopo, a fine 2021, aveva trascorso altri nove giorni (dal 6 al 14 dicembre) nello stesso reparto, per poi tornarci per altri due mesi a inizio 2023 (dal 14 gennaio al 21 marzo) e iniziare nel periodo successivo un percorso di cura in una comunità riabilitativa ad alta assistenza.

E anche davanti allo zio e ai collaboratori della famiglia che martedì mattina lo hanno trovato accanto al cadavere di Fiorenza Rancilio, secondo tutte le testimonianze dei presenti, il 34enne avrebbe mostrato evidenti segni di disorientamento. "Viva la libertà", l'unica frase che Guido Pozzolini Gobbi Rancilio avrebbe ossessivamente ripetuto al medico del 118.