Il biglietto di Atm potrebbe aumentare ancora: cosa ha detto il sindaco Sala Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha rassicurato sul possibile aumento del prezzo del biglietto per viaggiare sui mezzi Atm in città e nell’hinterland. L’ultimo aumento è scattato nel 2019.

A cura di Fabio Pellaco

Negli ultimi mesi si era vociferato di un imminente aumento del prezzo del biglietto per viaggiare sui mezzi del trasporto pubblico locale a Milano e nell'hinterland. La notizia aveva generato parecchie polemiche anche perché l'ultimo ritocco alle tariffe di Atm è avvenuto appena tre anni fa quando è stato introdotto il nuovo sistema tariffario integrato (Stibm).

Il biglietto Atm può aumentare ancora

La decisione di aumentare le tariffe dei biglietti singoli era arrivata in seguito a una normativa regionale relativa agli adeguamenti dovuti all'inflazione. A mettere a tacere queste voci era stata a fine agosto l'Agenzia di bacino, che riunisce tutte le aziende del trasporto pubblico del territorio. Durante il consiglio di amministrazione era stata rigettata la proposta di riversare il previsto aumento sulle tariffe dei biglietti.

Sul tema era intervenuta anche l'assessore alle Infrastrutture e trasporti di Regione Lombardia, Claudia Maria Terzi. L'assessore della Giunta Fontana aveva specificato che "il Comune di Milano, in quanto ente regolatore, può proporre in autonomia di evitare aumenti dei biglietti facendovi fronte col proprio bilancio".

Il sindaco Sala: "L'aumento dei prezzi è congelato"

Oggi, venerdì 7 ottobre, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, è stato netto nell'annunciare che, almeno per ora, il tanto temuto adeguamento tariffario non si verificherà. A margine di un convegno a cui ha partecipato a Palazzo Reale il primo cittadino ha spiegato che il rialzo dei prezzi "è congelato per il momento, penso non lo faremo per quest'anno".

Sala è anche tornato anche sulla possibilità che a causa del caro energia potesse esserci il rischio che i mezzi del trasporto pubblico milanese possano andare incontro a uno stop. Il sindaco ha risposto: "No, Atm per il momento non mi ha paventato una possibilità del genere poi nessuno sa la situazione, ma al momento non vedo questo tipo di pericolo".