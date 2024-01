Il 35enne chef Daniele Ferrari dello staff di Niko Romito è grave dopo un incidente in Cina Lo chef Daniele Ferrari, 35 anni di Varese, è rimasto vittima di un grave incidente a Pechino in Cina, dove gestisce la cucina del ristorante dell’Hotel Bulgari. Per lui è stata lanciata una raccolta fondi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

Lo chef Daniele Ferrari, 35 anni di Varese, è rimasto vittima di un grave incidente in Cina. Stando a quanto si apprende, i fatti risalgono all0 scorso 13 gennaio, ma solo recentemente è stato reso pubblico attraverso un articolo della testata pechinese The Bejinger.

La notizia è stata riportata dal quotidiano online abruzzese ‘Virtù Quotidiane', anche se inizialmente c'è stato qualche dubbio sulla veridicità di quanto scritto sul giornale cinese:

C’è da dire che l’articolo apparso sul giornale cinese ha destato qualche perplessità, soprattutto perché in alcune chat è stata rilanciata una locandina che aveva a tutti gli effetti il sapore della catena di Sant’Antonio con fini truffaldini, ma la veridicità dell’episodio è stata confermata a questa testata dall’ufficio stampa di Niko Romito.

Il ristorante dell'hotel Bulgari di Pechino, infatti, porta la firma dello chef abruzzese 3 stelle Michelin Niko Romito, che ha ideato tutti i piatti serviti presso il ristorante. A capo di quel progetto, però, c'è proprio Daniele Ferrari. "Lavorando dal suo quartier generale in Italia ma in contatto costante con lo chef dell’Hotel che ha formato personalmente, Romito porta nelle sale da pranzo del Bulgari Hotel Beijing un menù che esprime al massimo livello la cultura, l’eleganza e lo spirito vitale del Made in Italy", si legge sul sito del Bulgari Hotel.

Daniele Ferrari si trova in Cina da sei anni, stando a quanto si apprende, e attualmente è ricoverato in gravi condizioni. Per lui è stata lanciata una raccolta fondi con lo slogan "Together for Daniele", perché la sua assicurazione non copre le terapie che deve sostenere. Secondo quanto riporta il quotidiano cinese The Beijinger, Ferrari ha riportato lesioni multiple nell'incidente e necessita di cure mediche complesse.