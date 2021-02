È il giorno dell'ultimo saluto a Luca Attanasio nella sua Limbiate, paese in provincia di Monza e Brianza dopo è cresciuto l'ambasciatore italiano morto lunedì 22 febbraio in un attentato in Congo. Nel al Centro Sportivo di via Tolstoj è inizia il funerale in presenza delle istituzioni, dei famigliari e degli amici. E chi non ha potuto partecipare a causa del numero limitato di ingressi per le disposizioni anti contagio è collegato via web sulla pagina del Comune che trasmette la cerimonia in diretta. Salma di Attanasio è arrivata in Brianza dopo i funerali di Stato che si sono tenuti giovedì 25 febbraio a Roma, mentre ieri tanti limbiatesi hanno atteso diversi minuti prima di entrare nella camera ardente allestita in Comune. "Abbiamo allestito il picchetto e la camera ardente, ma da lassù sicuramente Luca mi direbbe di lasciare stare, che è troppo. Ma questo è il giusto riconoscimento per quello che lui ha fatto per la sua città", ha tenuto a precisare ieri il sindaco di Limbiate Antonio Romeo a Fanpage.it.

Oggi l'omelia è stata tenuta dall'arcivescovo di Milano Mario Delpini che ha detto: "Quando il signore chiederà a Luca da dove vieni lui risponderà: ‘Vengo da una terra in cui le persone non contano nulla. Vengo da una terra dove si muore e non importa a nessuno. Dove chi fa del bene non importa a nessuno". Al termine della celebrazione è intervenuto anche il sindaco di Limbiate Antonio Romeo: "Luca, dobbiamo imparare dal tuo sacrificio. Oggi i giovani di Limbiate ti prendono ad esempio. Per te fare l'ambasciatore voleva dire non lasciare indietro nessuno, in nessuna parte del mondo".

Sindaco: Chi lo conosceva non poteva non amarlo

A dare l'ultimo saluto anche tanti giovani studenti, "segno che Luca è un'esempio per tutti, soprattutto per i giovani. Ha insegnato loro che i sogni si avverano anche se si vive in un paese di provincia. Chissà che uno dei nostri studenti un giorno non diventi un ambasciatore", ha precisato il primo cittadino nei giorni scorsi a Fanpage.it. Del resto, Attanasio amava l'Africa ma parte del suo cuore è sempre rimasto nel suo paese brianzolo in cui è cresciuto e dove ritornava a trovare la sua famiglia due o tre volte l'anno. Poi però la pandemia aveva fermato anche i suoi viaggi. "Chi lo conosceva non poteva non amarlo. Si preoccupava di tutti anche se era lontano. Io a gennaio sono risultato positivo al Covid e non è mancato il suo messaggio di conforto. Amava il suo paese e il suo paese era orgoglioso di lui", conclude il sindaco.