Uomo trovato morto dissanguato in camera da letto: “Si è rotta una fistole” Un uomo è stato trovato senza vita il 3 novembre in camera da letto nel Bergamasco. L’autopsia ha stabilito che il 69enne è morto per choc emorragico, dissanguato a causa della rottura di una fistole.

A cura di Enrico Spaccini

(Repertorio)

Handrew Mohamed Sam è stato trovato morto lo scorso venerdì 3 novembre nella sua camera da letto in un appartamento a Pontirolo Nuovo, in provincia di Bergamo. Il 69enne aveva un appuntamento alle 13 per un'emodialisi, ma non si è mai presentato. A trovarlo già senza vita, in un lago di sangue, è stata la donna che lo aiutava in casa intorno alle 15. Sul corpo di Sam è stata effettuata un'autopsia che ha stabilito che il 69enne è deceduto per dissanguamento in seguito alla rottura di una fistola fissa che gli era stata impiantata nel braccio sinistro.

Chi era Handrew Mohamed Sam

Handrew Mohamed Sam (foto da Facebook)

Sam era arrivato in Italia nel 1998. Dopo un breve periodo trascorso a Roma, ha vissuto per anni a Trezzano sull'Adda lavorando come dipendente per una ditta di pulizie alla stazione Centrale di Milano. Ultimamente aveva dovuto abbandonare l'impiego a causa di una patologia che, partita dai polmoni, lo costringeva a emodialisi quotidiane in diversi ospedali della zona.

Da circa sette mesi, poi, si era trasferito a Pontirolo Nuovo nell'appartamento del figlio. È lì che nel pomeriggio di venerdì 3 novembre Sam è stato trovato senza vita.

La morte per dissanguamento

Viste le circostanze del ritrovamento, immerso in un lago di sangue, sono intervenuti sul corso insieme ai sanitari del 118 anche i carabinieri. Durante i sopralluoghi non sarebbero state trovate ferite compatibili con una caduta o con un qualche tipo di violenza.

L'autopsia, poi, ha stabilito che il 69enne è deceduto per choc emorragico. Sam aveva due fistole fisse, una al collo e un'altra nel braccio sinistro. Quest'ultima si sarebbe rotta facendolo morire per dissanguamento.