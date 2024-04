Gatto Panceri cade in casa e si rompe la testa, trauma cranico per il cantautore: “Sono scivolato sul tappeto” Il cantautore brianzolo Gatto Panceri è stato vittima di un incidente domestico: è scivolato nella notte sul tappeto della camera e si è provato un trauma cranico. Sui social rassicura i suoi fan. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Paura Gatto Panceri. Il cantautore brianzolo, 62 anni, è stato vittima di un incidente domestico: nelle sue pagine social ha raccontato di essere caduto mentre era in casa provocandosi un trauma cranico, al ginocchio e a un dito. Su Instagram ha però, una volta dimesso dall'ospedale, cercato di sdrammatizzare l'accaduto: "Ho il mignolo della mano destra un po’ incassato, ma è l’unico dito che non si utilizza per suonare la chitarra, quindi posso ritenermi fortunato".

Il cantante ha spiegato anche la dinamica dell'incidente: "Vi do un consiglio non mettete i tappeti nelle camere da letto altrimenti accade quello che è successo a me: mi sono svegliato alle quattro per andare in bagno, ho messo male una ciabatta, ho messo l’altro piede sul tappeto e sono scivolato, sbattendo la testa contro lo spigolo di un mobile". Nella caduta si è provocato una grave ferita alla testa: un taglio dall’arcata sopraccigliare sinistra che attraversa tutta la fronte. Da qui la corsa in ospedale e la diagnosi di un trauma cranico. Fortunatamente però nulla di grave.

L'artista ha ricevuto tanti messaggi di solidarietà, da qui i ringraziamenti pubblici sui social: "Vi ringrazio, ho sentito un affetto sincero» ha sottolineato". Poi precisa: "Mi faccio accompagnare – tranquillizza Gatto Panceri – ho ancora qualche strascico del trauma cranico, ma sto bene".

Chi è il cantautore Gatto Panceri

La carriera di Panceri inizia nel 1991 con il suo disco di esordio "Gatto Panceri". In quello stesso anno Mina sceglie la sua canzone "Canterò per te" per includerla nel suo cd "Uiallalla". Da colleziona un successo dietro l'altro: qualche anno dopo scriverà due canzoni per Andrea Bocelli, tra questa l'amatissima "Vivo per lei" inserita nel fortunatissimo album "Romanza". Tra i suoi successi c'è anche "Stellina" che nel ‘1998 arriva fino in Messico dove l'omonima canzone viene tradotta e cantata con successo da Mijares.