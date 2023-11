Fuga di gas in un appartamento di San Donato Milanese: 4 persone intossicate Quattro persone, di cui due minori, sono rimasti intossicati dal monossido di carbonio in un appartamento di San Donato Milanese (Milano). Ats ha sequestrato una caldaia alimentata a Gpl.

A cura di Enrico Spaccini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto di repertorio

I vigili del fuoco del Comando di Milano sono intervenuti ieri sera, lunedì 27 novembre, in un appartamento di San Donato Milanese (nella Città Metropolitana di Milano) insieme agli esperti del nucleo Nucleare biologico chimico radiologico. Probabilmente a causa di un problema allo scarico della canna fumaria, quattro persone sono rimaste intossicate per aver inalato monossido di carbonio che si è diffuso nell'abitazione.

L'intervento è stato eseguito intorno alle 21, in collaborazione con il personale del vicino distaccamento di Melegnano. Sul posto sono arrivati anche i tecnici di Ats che hanno provveduto al sequestro della caldaia alimentata a Gpl e che dovranno chiarire cosa ha portato alla fuga di gas.

Le quattro persone intossicate, due donne e due minori, sono stati trasportati all'ospedale Niguarda in codice giallo. Si sarebbe trattata, comunque, di una misura presa in via precauzionale, le loro condizioni non destano particolare preoccupazione. nonostante l'alta concentrazione di monossido di carbonio che i vigili del fuoco hanno riscontrato nelle varie stanze dell'appartamento.