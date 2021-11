Ernesto Pellegrini a Fanpage.it: “Nuovo stadio e San Siro assieme, si può e sarebbe meraviglioso” “Mantenere San Siro e costruire il nuovo stadio di Inter e Milan è un’idea meravigliosa. San Siro è un monumento nazionale”. Questo il pensiero dell’ex presidente dell’Inter Ernesto Pellegrini dichiarato a Fanpage.it.

Ernesto Pellegrini

Costruire il nuovo stadio di Inter e Milan mantenendo in piedi San Siro. La proposta estiva di Ignazio La Russa, senatore di Fratelli d'Italia, sta trovando un primo seguito in questo autunno, col supporto di una personalità importante come l'ex presidente nerazzurro Ernesto Pellegrini. Questi, dopo Massimo Moratti e Silvio Berlusconi, si è già dichiarato contrario all'abbattimento del Meazza e, stando a quanto detto da La Russa, si sarebbe già reso disponibile per un Comitato che spinga affinché il nuovo impianto possa sorgere di fianco a San Siro senza salutare definitivamente quest'ultimo. Fanpage.it ha raggiunto il presidente Pellegrini per un commento.

Presidente, è vero quello che ha detto il senatore La Russa?

Sì, è vero, e ritengo che l'idea sia semplicemente meravigliosa. Condivido il pensiero di La Russa che è anche il mio. Non ci sono dubbi che consideriamo entrambi, e io in particolare, San Siro un monumento nazionale che non si può abbattere. Deve essere tenuto in vita, poi vediamo come impiegarlo. Se Inter e Milan ritengono di dover costruire uno stadio per loro, lo possono fare. Milano avrebbe due stadi come tante città e ora cercheremo di convincere il sindaco Beppe Sala.

I due stadi così vicini potrebbero convivere? I cittadini già si lamentano di uno…

Guardi, io vivo lì. Apro la finestra di casa e vedo il Meazza. Non vedo che disagi potrebbero creare due strutture: in una giocherebbero Inter e Milan e nell'altra ci potrebbero essere eventi e concerti.

Come vede il futuro dell'Inter? Sarà ancora nel segno di Suning?

Io sono interista indipendentemente dal presidente, sia esso Suning o qualcun altro. Nasco interista e morirò interista, spero il più tardi possibile.