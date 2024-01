È stata ritrovata Nihal, la 16enne era scomparsa da Castel Rozzone lo scorso 25 gennaio Nihal è stata ritrovata e sta bene. La 16enne era scomparsa da Castel Rozzone (Bergamo) lo scorso 25 gennaio. “È in buone condizioni”, ha scritto il Comune, “grazie a chi ha collaborato”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

È stata ritrovata Nihal, la 16enne di Castel Rozzone, paesino di duemila abitanti della provincia di Bergamo, che era sparita lo scorso giovedì 25 gennaio. La prima a comunicarlo è stata sua madre e subito dopo la pagina Facebook del Comune che ha specificato che la ragazza si trova in buone condizioni. Nel post social anche un ringraziamento alle forze dell'ordine e a tutti coloro che "hanno contribuito a diffondere le richieste di supporto".

Nihal è una studentessa del centro di formazione professionale di Treviglio. La 16enne era uscita di casa giovedì pomeriggio della scorsa settimana intorno alle 16:30 per andare a prendere il fratellino all'allenamento. La ragazza, però, non è mai arrivata al campo e la sua famiglia non ha avuto pi sue notizie, anche perché non aveva con sé il telefono che si era rotto nei giorni precedenti.

I parenti di Nihal hanno lanciato vari appelli sui social chiedendo a chiunque avesse sue notizie di riferirle al 112 o alla famiglia stessa. Anche l'amministrazione comunale di Castel Rozzone si era mossa diffondendo una locandina con la foto della ragazza e la descrizione degli abiti che indossava l'ultima volta che era stata vista.

Il ritrovamento è avvenuto a sei giorni dalla scomparsa e la prima a dare la notizie è stata la madre della ragazza, Hasna El Hadiri, che ha festeggiato con un post pubblicato su Facebook. Non è stato ancora specificato dove la ragazza abbia trascorso quasi una settimana pur avendo con sé pochi contanti (era stata avvistata in centro ad Arcene), ma le sue condizioni sono state ritenute comunque buone.