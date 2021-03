È morto Giovanni Gastel, uno tra i maggiori fotografi italiani: era ricoverato per Covid

È morto all’età di 65 anni Giovanni Gastel, nipote del regista Luchino Visconti e uno tra i più importanti fotografi di moda e non solo a livello internazionale. Gastel era ricoverato all’ospedale in Fiera a Milano a causa del Covid-19. Nel 2020 al Maxxi di Roma erano stati esposti in mostra alcuni dei suoi ritratti ai tanti personaggi che aveva incontrato in 40 anni di carriera: da Barack Obama a Marco Pannella.