Dove sciare vicino Milano: 10 piste da sci a meno di due ore dalla città Dove sciare vicino Milano? Ecco le località sciistiche in Lombardia più vicine alla città meneghina, da raggiungere in meno di due ore. La mappa delle piste da sci vicino a Milano e le attività da svolgere, anche per i bambini.

Per chi abita a Milano e ama le vette innevate non può rinunciare a un weekend sulla neve a meno di un'ora dalla città. Tante sono le vallate della Lombardia, da Montecampione a Bobbio, da scoprire e pronte a regalare paesaggi spettacolari.

Ecco qualche meta da non perdere se state pensando alla prima nevicata di trascorrere i prossimi weekend in bianco anche a costo moderato. Ideali sia per adulti e bambini e provviste anche di après-ski, locali dove si possono fare piacevoli pause.

Piani di Bobbio

Dove: Valsassina, Lecco

Distanza da Milano: 75 chilometri da Milano

Molto vicino a Milano, molto frequentato dai milanesi amanti dello sci. Piani di Bobbio-Valtorta è un comprensorio collocato tra la provincia di Lecco e quella di Bergamo con 35 chilometri di piste per lo sci alpino. Il complesso è particolarmente adatto alle famiglie: la maggior parte delle piste sono infatti adatte agli sciatori principianti e in evoluzione. Per i più esperti ed arditi ci sono le nere servite dalla seggiovia Chiavello in Valtorta e quelle che scendono dal monte Orscellera e non mancano neanche le piste per gli amanti dello snowboard.

Domobianca

Dove: Domodossola, Verbania

Distanza da Milano: 128,24 chilometri

Snowboard, snowpark e sci notturno. A Domobianca una piccola, ma attrezzata stazione sciistica della Val d'Ossola, a soli 10 km dalla città di Domodossola, e a un'ora da Milano, ce ne è per tutti i gusti. Spazio anche per le piste di sci alpino da cui si raggiunge l'Alpe Lusentino e con gli impianti si sale fino ai Pianali, il punto più elevato dell'area sciistica ai piedi del Moncucco dove il panorama è stupendo e lo sguardo spazia fino al Monte Rosa.

Montecampione

Dove: in provincia di Brescia

Distanza da Milano: 125 chilometri

Per chi oltre lo sci, vuole provare anche tutte le altre attrazioni della montagna. A Montecampione per chi ama le motoslitte sono previsti tracciati idonei a quota 1800 e inoltre si organizzano anche passeggiate con racchette da neve. Ancora, possibilità di cimentarsi con il pattinaggio sul ghiaccio, fare un tuffo nella piscina coperta, un giro nel palazzetto dello sport attrezzato, o tra negozi, e numerosi ristoranti, bar, pizzerie e vedere un cinema film al cinema o fare quattro salti in discoteca.

Piazzatorre

Dove: in provincia di Bergamo

Distanza da Milano: 100 chilometri

Il posto ideale per imparare a sciare. Piazzatorre è una stazione turistica dell'Alta Val Brembana, nel cuore della Lombardia, ed ha due aree sciistiche sui pendii del Monte Torcola: quella del Gremei (Torcola Vaga). Per i più esperti è consigliata la nera Gremei e la pista Del Bosco, una rossa che scende dal rifugio Gremei fino alla partenza della seggiovia.

Monte Pora

Dove: in provincia di Bergamo

Distanza da Milano: 106 chilometri

Assomiglia ad un grande panettone ma attenzione non si mangia. Il Monte Pora è il punto più elevato della catena che chiude a sud l' Altopiano di Castione della Presolana, tra l'Alta Val Seriana, precisamente nella Val Borlezza, e la Val Camonica. Qui è l'ideale per sciare e prendere il sole, data la sua esposizione ed è adatto a tutti gli sciatori con 9 impianti che risalgono le 20 piste per lo sci alpino, si può sciare anche in notturna sulla pista Malga Pora e Pian del Termen.

San Domenico

Dove: Varzo, in provincia di Verbania

Distanza da Milano: 110 chilometri

San Domenico è una delle ultime località dell’intero arco alpino dove è ancora possibile vivere la montagna nella sua essenza: la natura è incontaminata in ogni periodo dell’anno. San Domenico sorge nell’estremo settentrionale del Piemonte, in una valle delle Alpi Lepontine che si incunea con un suggestivo susseguirsi di creste, boschi e laghetti del sud della Svizzera. Frazione alpina del Comune di Varzo, San Domenico è situato a 1.420 metri di altitudine su un altopiano adagiato tra le pendici montuose che delimitano la Val Cairasca, una valle laterale della Val Divedro a sua volta parte della Val d’Ossola.

Champrocher

Dove: Valle d'Aosta

Distanza da Milano: 123 chilometri

Una località dove il tempo sembra essersi fermato, in cui è possibile rivivere la più antica cultura della Vallée. La stazione sciistica è davvero fra quelle più rapidamente raggiungibili da tutto il nord Italia. Si trova ai piedi del Gran Paradiso. La strada termina termina proprio all'inizio delle piste da sci, in località Chardonney a 1.430 metri. Qui parte la cabinovia e si può sciare per tutte i 21 chilometri adatti a tutti.

Selvino

Dove: in provincia di Bergamo

Distanza da Milano: 70 chilometri

Altopiano di Selvino, in provincia di Bergamo, si può godere della quiete di grandi spazi e svettare sugli sci ma anche scendere dalla montagna con bob e slittino. Si può trovare anche una pista di pattinaggio su ghiaccio, in funzione anche d'estate che richiama grandi e piccini.

Madesimo

Le montagne di Madesimo

Dove: in provincia di Sondrio

Distanza da Milano: 138 chilometri

Nel cuore della Val Chiavenna, Madesimo è una distesa di bianco amata dagli sportivi e non solo. Persino lo scrittore Dino Buzzati se ne innamorò, definendo la Val di Lei che fa parte del comprensorio, "una travolgente meraviglia". Per chi ama poi il relax post sci, il paese offre tutto quello che si può desiderare per passare un pomeriggio in attesa della cena, negozi da vedere e bar dove potersi fare un aperitivo in compagnia.

Alpe di mera

Dove: Scopello, Piemonte

Distanza da Milano: 140 chilometri

Impianti e piste all'Alpe di Mera inizieranno la stagione invernale a metà dicembre 2022 e proseguiranno fino a fine marzo. (condizioni di innevamento permettendo). La biglietteria di Scopello sarà aperta per l'acquisto degli skipass stagionali, per l'attivazione del servizio teleskipass e per informazioni sulla stagione e sull'offerta skipass dal 18 novembre 2022. Questa è una delle località piemontesi più vicini a Milano dove potersi divertire sulla neve.