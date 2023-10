Direttore della banda di paese abusa di due allieve minorenni: 36enne condannato a 7 anni Un 36enne è stato condannato a 7 anni per aver abusato sessualmente di due allieve minorenni. L’ormai ex direttore della banda di Cassano Magnano (Varese) è stato anche trovato in possesso di 79 video pedopornografici.

A cura di Enrico Spaccini

Un 36enne è stato condannato con rito abbreviato dal gup del Tribunale di Milano a 7 anni per atti sessuali e violenza sessuale su due allieve minorenni della banda musicale di Cassano Magnago (Varese) a cui impartiva lezioni. L'uomo, residente ad Arsago Seprio e ormai ex direttore del Corpo Musicale Cassanese, è stato ritenuto responsabile anche di stalking nei confronti di una delle vittime e di detenzione di materiale pedopornografico. Il suo avvocato difensore ha già dichiarato che presenterà ricorso in appello.

La denuncia del padre di una delle due ragazze

La denuncia era stata presentata dal padre di una delle due vittime, quando ha scoperto che le attenzioni dell'insegnante di sua figlia andavano avanti da quando lei aveva solo 12 anni. Nel corso degli anni, poi, erano sfociate in rapporti sessuali completi e in richieste di fotografie sessualmente esplicite.

La ragazza era riuscita a liberarsi di quell'uomo quando aveva ormai 17 anni, ma da quel momento lui avrebbe iniziato a insultarla e a ricattarla. Inoltre, avrebbe minacciato che si sarebbe suicidato se la ragazza si fosse allontanata per sempre da lui.

La seconda vittime e il materiale pedopornografico

Nel corso delle indagini, è emerso che il 36enne avrebbe approcciato anche una seconda allieva, 16enne. Infine, nel suo computer sarebbero stati trovati 79 video che ritraevano minori nell'atto di compiere e subire rapporti sessuali.

Roberto Crepaldi, gup del Tribunale di Milano, ha deciso di condannare il 36enne a processo con rito abbreviato a 7 anni. Le accuse nei suoi confronti sono di atti sessuali, violenza sessuale, stalking e detenzione di materiale pedopornografico. L'uomo, inoltre, dovrà versare una provvisionale complessiva di 30mila euro a favore delle due ragazze, oggi maggiorenni, costituite parte civile.

Nei confronti del 36enne sono state applicate anche alcune pene accessorie. Si tratta dell'interdizione perpetua da qualsiasi incarico nelle scuole e dagli uffici attinenti alla tutela, alla curatela o all’amministrazione di sostegno e del divieto per un anno di avvicinamento a luoghi frequentati da minori.