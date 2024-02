Denunciato Rondo da Sosa a Milano: viaggiava con una pistola scacciacani su un’auto senza targa Il trapper Rondo da Sosa, 22 anni, è stato denunciato domenica sera a Milano dai Carabinieri con le accuse di porto abusivo di arma e uso di atto falso. I militari lo hanno trovato a bordo di un’auto senza targa, in possesso di una scacciacani Glock 17. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Il trapper Rondo da Sosa, 22 anni, è stato denunciato ieri sera a Milano con le accuse di porto abusivo di arma e uso di atto falso. È stato fermato dai Carabinieri del Radiomobile intorno alle 22.30 in via Luigi Sacco (zona Buonarroti) su una macchina priva di targa anteriore, dove viaggiava in compagnia di una 15enne e di un 21enne. La targa posteriore, di nazionalità lituana, non corrispondeva invece al telaio del veicolo.

Inoltre, quando il rapper 22enne è stato fatto scendere dai veicolo, i militari lo hanno trovato in possesso di una pistola scacciacani Glock 17 senza tappo rosso, con quattro proiettili a salve, e di sei grammi di marijuana.

Non è la prima volta, per il musicista (al secolo Mattia Barbieri). Nel dicembre del 2022, infatti, era stato fermato dalla polizia nei dintorni di piazzale Lotto, sempre a Milano, mentre guidava una Mercedes senza aver mai preso la patente. Durante i controlli, insieme a un amico 19enne (con precedenti per droga) che si trovava a bordo con lui, aveva insultato più volte gli agenti: portato in Questura, era stato così denunciato anche per resistenza a pubblico ufficiale.