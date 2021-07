La stessa via dove nel marzo del 2020 i camion dell'esercito hanno trasportato decine e decine di bare dei morti Covid, ieri notte è stata inondata da tricolori e festeggiamenti per la vittoria dall'Italia ai campionati europei di calcio. Dalla tristezza alla gioia. Dalle bare alla festa per l'Italia: c'è voluto circa un anno e mezzo, ma alla fine anche Bergamo ha gridato di felicità. Immagini a confronto che non sono passate inosservate: "Magari per molti di voi sarà una foto come un'altra – ha tenuto a sottolineare sulla sua pagina Facebook il deputato del Movimento 5 Stelle Stefano Buffagni che ha postato la foto di Ivan Trombini – dei festeggiamenti per l'incredibile vittoria di ieri sera. Tuttavia, c'è qualcosa di diverso". E poi spiega: "In questa via circa 1 anno e mezzo fa, sfilavano i camion dell'esercito italiano, pieni di bare, dei nostri connazionali deceduti a causa del Covid. Giorni terribili, dolorosi, immagini che rimaranno per sempre nei nostri occhi. Oggi, per me, è davvero un'emozione incredibile vedere quella stessa strada piena di festa, di gioia, di vita. Grazie ragazzi, grazie davvero".

Il ricordo di quel 18 marzo 2020

E proprio quel 18 marzo è diventata la Giornata nazionale della memoria per le vittime del Covid-19. Un anno dopo Bergamo e tutta la Lombardia era ancora in "zona rossa": accanto all'ospedale Papa Giovanni XXIII era stato inaugurato ufficialmente il Bosco della memoria. Nel frattempo però in Lombardia la campagna vaccinale è andata avanti e piano piano i dati si sono abbassati fino a confermare per alcune settimane la regione in zona bianca. Oggi quel triste ricordo ha lasciato spazio alle bandiere tricolore, quelle però segno di festa e di rinascita.