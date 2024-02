Dà pugni e morsi alla compagna durante una lite: arrestato Un uomo è stato arrestato perché accusato di aver picchiato la compagna con pugni e morsi durante una discussione avvenuta nel loro appartamento a Osio Sotto, comune in provincia di Bergamo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Un uomo è stato arrestato perché accusato di avere preso a pugni e morsi la compagna. È successo a Osio Sopra, comune che si trova in provincia di Bergamo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Osio Sotto, che nella mattinata di venerdì 2 febbraio, hanno ricevuto la segnalazione per una lite domestica.

La donna è stata colpita con pugni e morsi

Quando sono entrati nella abitazione, i militari hanno notato che la vittima aveva evidenti lesioni sul corpo. Con lei in casa c'era il compagno, un uomo di 29 anni. Dagli accertamenti è emerso che è senza fissa dimora. Dalla ricostruzione svolta dagli investigatori, è emerso che durante una discussione, ha ferito la fidanzata con pugni e morsi.

Portata in ospedale e dimessa con una prognosi di cinque giorni

Le ha così procurato traumi al volto, al collo e alle mani. La vittima è stata trasferita al Policlinico di Zingonia: i medici l'hanno visitata e dimessa con una prognosi di cinque giorni. Nel frattempo, gli inquirenti hanno arrestato il 29enne: dovrà rispondere dell'accusa di lesioni aggravate. È stato portato in carcere dove è in attesa del rito per direttissima.

Dagli approfondimenti svolti dalle forze dell'ordine, è emerso che nei suoi confronti c'era un provvedimento di carcerazione che era stato emesso dalla Corte d'Appello di Brescia. Questo risalirebbe a settembre 2023: ci sarebbe infatti un cumulo di reati per traffico di sostanze stupefacenti e un'evasione dagli arresti domiciliari.