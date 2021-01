In Lombardia sono stati registrati 1.438 casi di Coronavirus su 24.494 tamponi effettuati (20.858 molecolari e 3.636 antigenici). È quanto emerge dal bollettino di oggi domenica 31 gennaio diramato dal ministero della Salute. Diminuiscono lievemente i nuovi contagi rispetto a ieri, quando erano stati registrati 1.832 nuovi casi di Coronavirus su 39.462 tamponi complessivi (nel totale sono calcolati anche i test rapidi antigenici, oltre ai tamponi molecolari). In totale dall'inizio della pandemia in Lombardia sono stati eseguiti 5.665.413 tamponi. Diminuisce anche il dato giornaliero sui decessi: sono stati segnalati 24 morti nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 58), per un totale dall'inizio della pandemia di oltre 27mila decessi (27.098) nella sola Lombardia, tenendo conto solo di quelli ufficiali.

I ricoverati negli ospedali della Lombardia

Sul fronte dei ricoveri negli ospedali e nelle terapie intensive della Lombardia, nelle ultime ore il bilancio dei ricoveri in ospedale è aumentato: 3.503 persone (+49) in degenza ordinaria. Diminuisce, invece, il totale delle persone in Terapia Intensiva: sono 362, ovvero 15 in meno rispetto a ieri. Continua a crescere il numero dei guariti/dimessi, ora arrivato a 459.879 (+478), di cui 456.428 guariti e 3.451 dimessi.

La situazione nelle province Lombarde

Per quanto riguarda le province lombarde, sono 313 i nuovi casi di positivi al Coronavirus in provincia di Milano (di cui 127 a Milano città). Sono 112 i nuovi positivi nella provincia di Monza e Brianza, 57 in quella di Varese, 362 in provincia di Brescia, 110 in quella di Como e 83 in provincia di Pavia. La provincia di Bergamo ha registrato 83 nuovi contagi, mentre sono 75 quelli a Lecco e 29 i nuovi contagi nella provincia di Lodi. I contagi registrati in provincia di Cremona sono invece 52 e sono 32 quelli in provincia di Sondrio. Infine, sono 101 i casi in provincia di Mantova.

Da domani la Lombardia torna in zona gialla

Da domani la Lombardia torna in zona gialla. Il passaggio, inizialmente previsto per oggi, ha subìto un ritardo di 24 ore a causa della fine della precedente ordinanza. Da domani i cittadini lombardi potranno tornare a spostarsi all'interno della regione senza limitazioni, mentre dovranno rimanere a casa dalle 22 alle 5 in virtù del coprifuoco notturno. Riapriranno poi bar e ristoranti, entrambi fino alle 18, che potranno finalmente riaccogliere clienti al loro interno. Qui tutte le faq del governo su cosa si può fare e cosa no in zona gialla.