Covid in Lombardia, 4.549 nuovi casi e 24 morti, 1.232 contagi a Milano: bollettino del 31 luglio Diminuisce il numero di nuovi contagi da Covid, ma aumenta leggermente il tasso di positività rispetto ai tamponi. In calo anche i ricoveri in ospedale e nelle terapie intensive.

A cura di Fabrizio Capecelatro

Calano i contagi da Covid-19 rispetto a ieri in Lombardia. A fronte di 28.565 tamponi effettuati, sono infatti 4.549 i nuovi casi di positività al Coronavirus (ieri erano 6.146). Di questi 1.232 sono soltanto a Milano.

Nonostante questo, però, il tasso di positività resta stabile intorno al 15%. Ieri, infatti, la percentuali di positivi in base ai tamponi effettuati era del 15,6 per cento, mentre oggi è del 15,6 per cento.

Come valore assoluto, diminuiscono anche i ricoverati: 32 unità in meno nei reparti ordinari, che raggiungono un totale di 1.416 persone positive al Covid in degenza. Meno 2 unità nelle terapie intensive, che al momento ospitano in tutto 51 pazienti.

Ventiquattro sono invece i decessi, che portano il numero complessivo delle persone decedute a causa del coronavirus in Lombardia a 41.559.

I contagi Covid oggi nelle province della Lombardia

Di seguito il numero di nuovi contagi da Covid nelle singole province della Lombardia: